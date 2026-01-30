Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Реал" ще срещне последния си кошмар в плейофите на ШЛ

Сред двойките, които ще определят втората вълна 1/8-финалисти, има и френски сблъсък

Днес, 13:27
Жребият за плейофите в Шампионската лига и по-нататъшният път на победителите от двойките.
УЕФА
Жребият за плейофите в Шампионската лига и по-нататъшният път на победителите от двойките.

Жребият за плейофите след основната фаза в Шампионската лига си направи горчива шега с "Реал" и мадридският гранд ще срещне "Бенфика" в спор за място на 1/8-финалите.

Именно тимът от Лисабон победи драматично преди три дни "Реал" с 4:2 и по този начин успя едновременно да се класира за плейофната фаза и да извади испанския отбор от местата, даващи право на директно класиране за 1/8-финалите. Това беше и първа победа на Жозе Моуриньо ("Бенфика") като треньор срещу "Реал". Дали ще има и втори успех за Специалния, предстои да се види в двата плейофа. Португалският тим е домакин в първата среща, която ще се играе на 17 или 18 февруари. Всички реванши са седмица по-късно. Осемте отбора, които продължат напред, ще се присъединят към тези, завършили сред първите 8 на основната фаза ("Арсенал", "Ливърпул", "Челси", "Манчестър С", "Тотнъм", "Байерн", "Барселона" и "Спортинг", Лисабон), а жребият за 1/8-финалите ще се проведе на 27 февруари.

Единствената двойка на плейофите, която противопоставя отбори от една и съща страна, е френска. Настоящият носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" ще срещне "Монако", който в момента е десети в Лига 1. Двата отбора играха и през миналата година в тази фаза на надпреварата и тогава парижани не само спечелиха, но и стигнаха до финала, където триумфираха.

 

ЖРЕБИЯТ ЗА ПЛЕЙОФИТЕ

"Бенфика" - "Реал" (Мадрид)
"Будьо/Глимт" - "Интер"
"Монако" - "Пари Сен Жермен"
"Карабах" - "Нюкасъл"
"Галатасарай" - "Ювентус"
"Брюж" - "Атлетико" (Мадрид)
"Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"
"Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен)

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Реал Мадрид, Шампионска лига, Жозе Моуриньо

Още новини по темата

Холивудски сценарий изхвърли "Реал" от Топ 8
29 Яну. 2026

Футболните топ клубове генерираха €12 млрд.
22 Яну. 2026

Николов стана реализатор №1 за "Лубе" в Европа
22 Яну. 2026

"Байерн" стигна с 10 души до 1/8-финалите в Шампионската лига
22 Яну. 2026

Безупречният "Арсенал" подпечата билета си за 1/8-финалите в ШЛ
21 Яну. 2026

"Марица" не взе гейм от шампиона на Германия
15 Яну. 2026

"Реал" уволни треньора Алонсо след загубата от "Барса"
12 Яну. 2026

Мбапе направи уникално голово постижение в Шампионската лига
20 Дек. 2025

"Манчестър Сити" хвърли "под автобуса" треньора на "Реал"

11 Дек. 2025

Волейболната ШЛ започна с две "български" победи
10 Дек. 2025

"Ливърпул" след Салах пое глътка въздух в Милано
10 Дек. 2025

"Марица" се размина с първа победа в ШЛ
02 Дек. 2025

"Реал" е шампион по продадени фланелки - 3.133 млн. за година
29 Ноем. 2025

"Байерн" си намери майстора срещу безгрешния "Арсенал"
27 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ