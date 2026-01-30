"Реал" ще срещне последния си кошмар в плейофите на ШЛ

Жребият за плейофите след основната фаза в Шампионската лига си направи горчива шега с "Реал" и мадридският гранд ще срещне "Бенфика" в спор за място на 1/8-финалите.

Именно тимът от Лисабон победи драматично преди три дни "Реал" с 4:2 и по този начин успя едновременно да се класира за плейофната фаза и да извади испанския отбор от местата, даващи право на директно класиране за 1/8-финалите. Това беше и първа победа на Жозе Моуриньо ("Бенфика") като треньор срещу "Реал". Дали ще има и втори успех за Специалния, предстои да се види в двата плейофа. Португалският тим е домакин в първата среща, която ще се играе на 17 или 18 февруари. Всички реванши са седмица по-късно. Осемте отбора, които продължат напред, ще се присъединят към тези, завършили сред първите 8 на основната фаза ("Арсенал", "Ливърпул", "Челси", "Манчестър С", "Тотнъм", "Байерн", "Барселона" и "Спортинг", Лисабон), а жребият за 1/8-финалите ще се проведе на 27 февруари.

Единствената двойка на плейофите, която противопоставя отбори от една и съща страна, е френска. Настоящият носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" ще срещне "Монако", който в момента е десети в Лига 1. Двата отбора играха и през миналата година в тази фаза на надпреварата и тогава парижани не само спечелиха, но и стигнаха до финала, където триумфираха.

ЖРЕБИЯТ ЗА ПЛЕЙОФИТЕ

"Бенфика" - "Реал" (Мадрид)

"Будьо/Глимт" - "Интер"

"Монако" - "Пари Сен Жермен"

"Карабах" - "Нюкасъл"

"Галатасарай" - "Ювентус"

"Брюж" - "Атлетико" (Мадрид)

"Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"

"Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен)