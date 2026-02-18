Английски национал изравни 12-годишно голово постижение в ШЛ

ЕПА/БГНЕС Нападателят на "Нюкасъл" Антъни Гордън е преброил до четири на пръсти след поредното си попадение във вратата на "Карабах".

Антъни Гордън се превърна в едва втория футболист, отбелязал четири гола през първото полувреме на мач от Шампионската лига. Английският национал се разписа 4-кратно за "Нюкасъл" преди почивката при гостуването срещу азербайджанския "Карабах", спечелено от "свраките" с 6:1 в Баку, и така изравни 12-годишно постижение в най-комерсиалния континентален клубен турнир.

Двубоят беше първи между двата тима от плейофите за място на 1/8-финалите този сезон. И след него "черно-белите" изглеждат като най-сигурния участник в Топ 16 от всички осем баража, като се има предвид, че реваншът е на техния "Сейнт Джеймсис Парк" идния вторник.

Гпрдън откри резултата на ст. "Тофик Бахрамов" в столицата на Азербайджан още в 3-тата минута и вкара също в 32-рата от дузпа, в 33-тата и в първата минута от добавеното време на първата част отново от дузпа, за да направи резултата 5:0 в полза на гостите. Междувременно германският национал Малик Тиау беше реализирал втория гол във вратата на домакините в 8-ата мин. Десетина минути след почивката Елвин Джафаргулиев върна едно попадение за "Карабах", но в 72-рата Джейкъб Мърфи възстанови крайната разлика от пет гола.

Досега единственият играч, пратил топката четири пъти в противниковата мрежа през първата част на мач от ШЛ, беше бразилецът Луис Адриано - при разгрома на "Шахтьор" (Донецк) със 7:0 в гостуването срещу БАТЕ (Борисов) от груповата фаза през сезон 2014/2015 г. Тогава южноамериканецът вкара и пети гол през второто полувреме, а в ответния мач отбеляза хеттрик за домакинското 5:0.

4 - Anthony Gordon is only the second player in UEFA Champions League history to score four goals in the first half of a game, after Luiz Adriano for Shakhtar Donetsk against BATE Borisov in October 2014. Another. pic.twitter.com/wPmYvPSCDb — OptaJoe (@OptaJoe) 18 февруари 2026 г.

В останалите три мача тази вечер се получиха далеч по-балансирани резултати, които съхраниха интрига и за следващата седмица. Една идея по-леко може да диша германският "Байер" (Леверкузен), който се наложи с 2:0 като гост на гръцкия "Олимпиакос". Половин час преди края двубоят в Пирея вървеше при нулево равенство, но Патрик Шик вкара два бързи гола в 60-ата и 63-тата минута.

С победа като гост можеше да си тръгне и испанският "Атлетико" (Мадрид), който първо поведе с 2:0 срещу "Брюж" в Белгия, а после излезе още веднъж напред в резултата, но в крайна сметка срещата приключи с равенство 3:3. Хулиан Алварес от дузпа в 8-ата минута и Адемола Лукман секунди преди почивката дадоха добър аванс на "дюшекчиите", а домакините отговориха с точни изстрели на Рафаел Онйедика (52) и Николо Тресолди (60). Автогол на Жоел Ордонес в 79-ата отново доближи гостите до победата, преди Христос Цолис да изравни в 89-ата.

Най-разочароващо от гледна точка на фаворита се разви гостуването на "Интер" срещу "Будьо/Глимт" в Норвегия. Италианският вицешампион загуби с 1:3, макар на почивката резултатът да беше равен с по един разменен гол. Домакините нанесоха своя удар с две попадения в рамките на три минути в средата на втората част и са на път да поднесат сензация в плейофната фаза.

In their very first Champions League campaign:



✅ Bodø/Glimt 3-1 Man City

✅ Atleti 1-2 Bodø/Glimt

✅ Bodø/Glimt 3-1 Inter #UCL pic.twitter.com/4pQ4Iocawa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 18 февруари 2026 г.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - ПЛЕЙОФИ



17 февруари

"Галатасарай" - "Ювентус" 5:2 (Сара 15, Ланг 49, 75, Санчес 60, Боей 86; Копмайнерс 16, 32) / реваншът е на 25.II

"Монако" - "Пари Сен Жермен" 2:3 (Балогун 1, 18; Дуе 29, 67, Хакими 41) / 25.II

"Бенфика" - "Реал" (Мадрид) 0:1 (Винисиус 50) / 25.II

"Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта" 2:0 (Гираси 3, Байер 42) / 25.II



18 февруари

"Карабах" - "Нюкасъл" 1:6 (Джафаргулиев 54; Гордън 3, 32-д, 33, 45+1-д, Тиау 8, Дж. Мърфи 72) / 24.II

"Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен) 0:2 (Шик 60, 63) / 24.II

"Будьо/Глимт" - "Интер" 3:1 (Брунстад Фет 20, Хауге 61, Хьог 64; Еспозито 30) / 24.II