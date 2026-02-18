Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Английски национал изравни 12-годишно голово постижение в ШЛ

"Нюкасъл" изглежда най-сигурният 1/8-финалист от плейофите

19 Февр. 2026Обновена
Нападателят на "Нюкасъл" Антъни Гордън е преброил до четири на пръсти след поредното си попадение във вратата на "Карабах".
ЕПА/БГНЕС
Нападателят на "Нюкасъл" Антъни Гордън е преброил до четири на пръсти след поредното си попадение във вратата на "Карабах".

Антъни Гордън се превърна в едва втория футболист, отбелязал четири гола през първото полувреме на мач от Шампионската лига. Английският национал се разписа 4-кратно за "Нюкасъл" преди почивката при гостуването срещу азербайджанския "Карабах", спечелено от "свраките" с 6:1 в Баку, и така изравни 12-годишно постижение в най-комерсиалния континентален клубен турнир.

Двубоят беше първи между двата тима от плейофите за място на 1/8-финалите този сезон. И след него "черно-белите" изглеждат като най-сигурния участник в Топ 16 от всички осем баража, като се има предвид, че реваншът е на техния "Сейнт Джеймсис Парк" идния вторник.

Гпрдън откри резултата на ст. "Тофик Бахрамов" в столицата на Азербайджан още в 3-тата минута и вкара също в 32-рата от дузпа, в 33-тата и в първата минута от добавеното време на първата част отново от дузпа, за да направи резултата 5:0 в полза на гостите. Междувременно германският национал Малик Тиау беше реализирал втория гол във вратата на домакините в 8-ата мин. Десетина минути след почивката Елвин Джафаргулиев върна едно попадение за "Карабах", но в 72-рата Джейкъб Мърфи възстанови крайната разлика от пет гола.

Досега единственият играч, пратил топката четири пъти в противниковата мрежа през първата част на мач от ШЛ, беше бразилецът Луис Адриано - при разгрома на "Шахтьор" (Донецк) със 7:0 в гостуването срещу БАТЕ (Борисов) от груповата фаза през сезон 2014/2015 г. Тогава южноамериканецът вкара и пети гол през второто полувреме, а в ответния мач отбеляза хеттрик за домакинското 5:0.

В останалите три мача тази вечер се получиха далеч по-балансирани резултати, които съхраниха интрига и за следващата седмица. Една идея по-леко може да диша германският "Байер" (Леверкузен), който се наложи с 2:0 като гост на гръцкия "Олимпиакос". Половин час преди края двубоят в Пирея вървеше при нулево равенство, но Патрик Шик вкара два бързи гола в 60-ата и 63-тата минута.

С победа като гост можеше да си тръгне и испанският "Атлетико" (Мадрид), който първо поведе с 2:0 срещу "Брюж" в Белгия, а после излезе още веднъж напред в резултата, но в крайна сметка срещата приключи с равенство 3:3. Хулиан Алварес от дузпа в 8-ата минута и Адемола Лукман секунди преди почивката дадоха добър аванс на "дюшекчиите", а домакините отговориха с точни изстрели на Рафаел Онйедика (52) и Николо Тресолди (60). Автогол на Жоел Ордонес в 79-ата отново доближи гостите до победата, преди Христос Цолис да изравни в 89-ата.

Най-разочароващо от гледна точка на фаворита се разви гостуването на "Интер" срещу "Будьо/Глимт" в Норвегия. Италианският вицешампион загуби с 1:3, макар на почивката резултатът да беше равен с по един разменен гол. Домакините нанесоха своя удар с две попадения в рамките на три минути в средата на втората част и са на път да поднесат сензация в плейофната фаза.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - ПЛЕЙОФИ

17 февруари

"Галатасарай" - "Ювентус" 5:2 (Сара 15, Ланг 49, 75, Санчес 60, Боей 86; Копмайнерс 16, 32) / реваншът е на 25.II

"Монако" - "Пари Сен Жермен" 2:3 (Балогун 1, 18; Дуе 29, 67, Хакими 41) / 25.II

"Бенфика" - "Реал" (Мадрид) 0:1 (Винисиус 50) 25.II

"Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта" 2:0 (Гираси 3, Байер 42) 25.II

18 февруари

"Карабах" - "Нюкасъл" 1:6 (Джафаргулиев 54; Гордън 3, 32-д, 33, 45+1-д, Тиау 8, Дж. Мърфи 72) 24.II

"Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен) 0:2 (Шик 60, 63) / 24.II

"Будьо/Глимт" - "Интер" 3:1 (Брунстад Фет 20, Хауге 61, Хьог 64; Еспозито 30) 24.II

"Брюж" - "Атлетико" (Мадрид) 3:3 (Онйедика 52, Тресолди 60, Цолис 89; Алварес 8-д, Лукман 45+4, Ордонес 79-авт) 24.II
 

Аюб ел Кааби се държи за главата след пропуск за "Олимпиакос" в мача срещу "Байер" (Леверкузен).
ЕПА/БГНЕС Аюб ел Кааби се държи за главата след пропуск за "Олимпиакос" в мача срещу "Байер" (Леверкузен).
Йенс Петер Хауге е издивял от радост след гола, с който е извел "Будьо/Глимт" напред в резултата срещу "Интер".
ЕПА/БГНЕС Йенс Петер Хауге е издивял от радост след гола, с който е извел "Будьо/Глимт" напред в резултата срещу "Интер".
Христос Цолис (вдясно) изпраща топката във вратата на "Атлетико", за да предотврати домакинско поражение на "Брюж".
ЕПА/БГНЕС Христос Цолис (вдясно) изпраща топката във вратата на "Атлетико", за да предотврати домакинско поражение на "Брюж".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Шампионска лига

Още новини по темата

Расизъм, нерви и хвърлени предмети не попречиха на "Реал" в Лисабон
18 Февр. 2026

Шампионската лига има своя нов най-неудачен играч
14 Февр. 2026

"Марица" изпусна шанса да продължи в Европа
04 Февр. 2026

"Реал" ще срещне последния си кошмар в плейофите на ШЛ
30 Яну. 2026

Холивудски сценарий изхвърли "Реал" от Топ 8
29 Яну. 2026

Николов стана реализатор №1 за "Лубе" в Европа
22 Яну. 2026

"Байерн" стигна с 10 души до 1/8-финалите в Шампионската лига
22 Яну. 2026

Безупречният "Арсенал" подпечата билета си за 1/8-финалите в ШЛ
21 Яну. 2026

"Марица" не взе гейм от шампиона на Германия
15 Яну. 2026

Мбапе направи уникално голово постижение в Шампионската лига
20 Дек. 2025

"Манчестър Сити" хвърли "под автобуса" треньора на "Реал"

11 Дек. 2025

Волейболната ШЛ започна с две "български" победи
10 Дек. 2025

"Ливърпул" след Салах пое глътка въздух в Милано
10 Дек. 2025

"Марица" се размина с първа победа в ШЛ
02 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?