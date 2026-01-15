"Марица" не взе гейм от шампиона на Германия

CEV Разпределителят на "Палмберг" Хана Кон вдига топката над глава пред погледа на централния блокировач на "Марица" Боряна Ангелова (№17) по време на мача в Шверин.

Несменяемият шампион на България в последното десетилетие "Марица" (Пловдив) допусна трето поражение в груповата фаза на Шампионската лига през сезона. В четвъртия кръг от група Е възпитаничките на турския треньор Ахметджан Ершимшек загубиха с 0:3 (-20, -21, -17) като гости на германския първенец "Палмберг" (Шверин).

За разлика от първия двубой между двата тима, когато маричанки поведоха с 2:1, но отстъпиха след тайбрек в пловдивската зала "Колодрума", тази вечер "жълто-сините" не успяха да вземат и гейм. И във втората, и в третата част българският отбор изграждаше ранен аванс в резултата, след което домакините в "Палмберг Арена", осъществяваха обрат с разлика.

Най-резултатна за Марица беше диагоналът Ива Дудова с 14 т. (1 блок), като тя се оказа и единствената сред съотборничките си с двуцифрен актив. Центърът Борислава Съйкова добави 8 т. (4 блока), а посрещачът Ванеса Агбортаби завърши със 7 т. (2 блока).

В състава от Шверин изпъкна крайният нападател Леана Гроцер с 22 т. (6 аса), която беше избрана и за най-полезен играч в мача (MVP). Диагоналът Миа Кирххоф допринесе с 14 т. (1 ас) за третата победа на германките в групата.

Те оглавиха временното класиране с баланс 3-1 (9 т.) и по-добра геймова разлика от полския "Девелопрес" (Жешув), който е втори със същия актив. "Марица" е на трета позиция с 1-3 (4 т.), а последен е френският "Льовалоа Пари Сен Кло" с 1-3 (2 т.).

В следващия кръг в Пловдив ще гостува "Жешув". Мачът е на 27 януари (вторник) от 18:30 ч. в "Колодрума".