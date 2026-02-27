Медия без
Трети съдия призна Лечева за легитимен председател на БОК

Жалбата на конфедерацията по муайтай и кикбокс срещу избора на олимпийски шеф бе отхвърлена

Днес, 08:33
Весела Лечева (вдясно) бе призната официално от МОК и бе водач на българската делегация на игрите в Милано Кортина 2026
БОК
Трети различен състав на Софийски градски съд (СГС) призна Весела Лечева за легитимно избран председател на Българския олимпийски комитет (БОК).

Настоящото решение е по търговско дело №621/2025 г. С него са отхвърлени предявените от конфедерацията по кикбокс и муай тай искове за отмяна на решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Оспорваха се изборът на Лечева, както и тези за нови Изпълнително бюро и Контролен съвет. Решението е от 26.02. 2025 г. и е подписано от съдия Атанас Маджев. То е третото, което потвърждава редовността на събранието на олимпийския комитет.

На 17.11.2025 г. по делото, заведено от федерацията по щанги, друг съдебен състав на СГС определи, че „няма доказани нарушения, които да са опорочили провеждането на Общото събрание на БОК“ (федерацията обжалва това решение). А в края на октомври бе отхвърлена жалбата и по делото, заведено от федерацията по бадминтон и присъединените като трети лица-помагачи Живко Вангелов и Пламен Кръстев.

И трите решения в полза на Лечева са произнесени срещу жалби с напълно идентични мотиви. Най-общо те включват твърдения, че общото събранието на БОК е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава, защото не са били изпратени покани до всички членове по пощата или имейл; не е бил спазен 20-дневният срок за номиниране на кандидат за председател; участвали са нелегетимни делегати; съставите на Изпълнителното бюро и Контролния съвет са били гласувани анблок, а не поотделно и поименно за всеки кандидат.

Засега по 7-те искови молби срещу избора на Весела Лечева има само едно решение на СГС в полза на свалената като председател на БОК при гласуването на 19 март Стефка Костадинова. То бе взето на 19 декември от съдия Весела Трайкова Живкова Офицерска по делото, заведено от генералния секретар на БОК при Костадинова - Белчо Горанов, и индивидуалните членове на БОК Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. Това решение пък е обжалвано от екипа на Лечева пред Апелативния съд на София.

Така съдебните постановления по казуса "Български олимпийски комитет" станаха 3:1 в полза на избраната за председател Весела Лечева, която бе официално призната от МОК и бе начело на българската делегация на зимните игри в Милано Кортина 2026.

Последвайте ни и в google news

Ключови думи:

Български олимпийски комитет, БОК, Весела Лечева, Стефка Костадинова

