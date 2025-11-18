Съдът отхвърли още една жалба срещу Весела Лечева за БОК

Междувременно Весела Лечева бе в делегацията на Кърсти Ковънтри (вляво) при първото ѝ посещение в Европейската комисия като президент на МОК

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева и по второто от делата, които бяха заведени срещу избора ѝ за председател на Българския олимпийски комитет (БОК).

С решение №1623 от 17 ноември 2025 г. съдия Венета Цанкова отхвърля като неоснователни предявените искове от федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) за отмяна, поради незаконосъобразност, на решенията на общото събрание на БОК от 19 март - за избор на председател (Весела Лечева), както и на съставите на Изпълнителното бюро и на Контролния комитет.

Това е второ поредно решение на СГС, потвърждаващо законността на избора на Весела Лечева и последвалите гласувания на общото събрание. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Апелативния съд на София.

След като Лечева бе избрана за председател на БОК последваха общо 7 обжалвания - на индивидуални членове и някои федерации, подкрепящи загубилата вота дотогавашна лидерка на олимпийския комитет Стефка Костадинова.

На 29 октомври друг състав на СГС, с председател съдия Стою Згуров, отхвърли общо три жалби - на федерацията по бадминтон и на присъединените като трети лица-помагачи Живко Вангелов и Пламен Кръстев. Срокът за обжалване на това решение вече изтече, но все още не е ясно дали те са поискали произнасяне на втора инстанция.

Очакват се делата и по другите заведени искове срещу избора на Весела Лечева. Вангелов е присъединен също така и към жалбата на дългогодишния генерален секретар на БОК Белчо Горанов, оспорващ организираното от самия него общо събрание, заедно с бившите лекоатлети Христо Марков и Атанас Търев. Кръстев пък има отделна индивидуална жалба. Искова молба има и от федерацията по борба.