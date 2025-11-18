Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът отхвърли още една жалба срещу Весела Лечева за БОК

Искът на федерацията по щанги против избора на председател и управителни органи не е уважен от СГС

Днес, 12:49
Междувременно Весела Лечева бе в делегацията на Кърсти Ковънтри (вляво) при първото ѝ посещение в Европейската комисия като президент на МОК
Междувременно Весела Лечева бе в делегацията на Кърсти Ковънтри (вляво) при първото ѝ посещение в Европейската комисия като президент на МОК

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева и по второто от делата, които бяха заведени срещу избора ѝ за председател на Българския олимпийски комитет (БОК).

С решение №1623 от 17 ноември 2025 г. съдия Венета Цанкова отхвърля като неоснователни предявените искове от федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) за отмяна, поради незаконосъобразност, на решенията на общото събрание на БОК от 19 март - за избор на председател (Весела Лечева), както и на съставите на Изпълнителното бюро и на Контролния комитет. 

Това е второ поредно решение на СГС, потвърждаващо законността на избора на Весела Лечева и последвалите гласувания на общото събрание. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Апелативния съд на София.

След като Лечева бе избрана за председател на БОК последваха общо 7 обжалвания - на индивидуални членове и някои федерации, подкрепящи загубилата вота дотогавашна лидерка на олимпийския комитет Стефка Костадинова.

На 29 октомври друг състав на СГС, с председател съдия Стою Згуров, отхвърли общо три жалби - на федерацията по бадминтон и на присъединените като трети лица-помагачи Живко Вангелов и Пламен Кръстев. Срокът за обжалване на това решение вече изтече, но все още не е ясно дали те са поискали произнасяне на втора инстанция.

Очакват се делата и по другите заведени искове срещу избора на Весела Лечева. Вангелов е присъединен също така и към жалбата на дългогодишния генерален секретар на БОК Белчо Горанов, оспорващ организираното от самия него общо събрание, заедно с бившите лекоатлети Христо Марков и Атанас Търев. Кръстев пък има отделна индивидуална жалба. Искова молба има и от федерацията по борба.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Български олимпийски комитет, БОК, Весела Лечева, Стефка Костадинова

Още новини по темата

Съдът призна избора на Лечева за председател на БОК
31 Окт. 2025

Изпълкомът на МОК се зае с БОК
27 Септ. 2025

Стефка Костадинова: Чакаме съдът да каже за БОК
23 Септ. 2025

Съдът привлече и Весела Лечева към делото за БОК
19 Септ. 2025

МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова
17 Септ. 2025

МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028
21 Авг. 2025

България има първи медалист от олимпийския фестивал
23 Юли 2025

Екипът на Стефка Костадинова мъгляво заплаши МОК със съд
01 Юли 2025

От Милано Кортина 2026 говориха с Лечева за българското участие
25 Юни 2025

Кърсти Ковънтри получи ключа на МОК в Олимпийския ден
23 Юни 2025

МОК заплаши Стефка Костадинова с подвеждане под отговорност
19 Юни 2025

МОК спира парите на БОК заради Стефка Костадинова
11 Юни 2025

МОК предложил на Лечева алтернативен офис за БОК

09 Юни 2025

МОК окончателно легитимира Весела Лечева
04 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън