Инжекциите за отслабване скоро ще са стандарт в спорта

За да си гарантира, че ще влезе в своята кат. до 78 кг, тя използва традиционните методи за отслабване малко преди състезания - просто отделя повече течности чрез изпотяване. „Винаги можете да възстановите водата в организма след това. В противен случай губите енергия. Не познавам никой, който да го прави по различен начин “, казва 23-годишната джудистка пред немската ARD.

И все пак, вече има по-лесни начини. Като инжекциите за отслабване, които все повече хора използват, за да свалят тегло за много кратко време. „Четох за това онлайн - използват се от известни личности в САЩ “, казва Олек, но не знае за употреба на инжекциите от спортисти.

Почти никакъв глад, благодарение на инжекциите

Олимпийският вицешампион в кат. 90 кг от Токио 2020 Едуард Трипел също не знае състезатели, ползващи инжекции за отслабване. „Ние, спортистите, имаме толкова нисък процент телесни мазнини и сме толкова добре тренирани, че само бихме губили енергия, което, разбира се, не искаме “, каза 28-годишният джудист.

Но всъщност е официално известно, че има спортисти, използвали лекарството още за олимпийските игри в Париж 2024.

Какво се случва, когато в организма се вкара активната съставка (семаглутид) на инжекцията за отслабване? Лекарството имитира ефектите на хормона на организма GLP-1. Така значително намалява усещането за глад, едновременно с това увеличава чувството за ситост и забавя изпразването на стомаха. Същевременно тялото разгражда предимно мазнините и само малко количество мускулна маса.

По острието на бръснача

Ханс-Георг Предел от Института за изследвания на кръвообращението и спортна медицина към Германския спортен университет в Кьолн вижда в инжектирането на лекарството очевидна мярка за подобряване на спортните постижения.

„Подходът да се фокусираме върху центъра за ситост. Защото да не ядеш нищо три или четири дни преди състезание, е като ходене по въже. Като не консумираш калории, имаш с ниско съдържание на енергия в организма. Това с инжекциите би било по-скоро добра стратегия в месеците преди състезанието. Трябва да го разглеждаме от гледна точка на времето“, казва Предел.

Според него, намаляването на мазнините няколко месеца преди състезание наистина може да е много привлекателно за спортистите. „ Ако имам по-малко телесни мазнини, като същевременно запазя мускулната си маса, това може доведе до много интересни ефекти, водещи до подобрено представяне в състезание - казва още той. - Някои спортове са много подходящи за това - помислете за борци, джудисти, боксьори, при които е от голямо значение да намалят тренировъчното си тегло и да влязат в категорията си .

Инжекциите за отслабване все още са легални

Именно споменатите по-горе ефекти са на път трайно да привлекат вниманието на антидопинговите органи. В момента употребата на инжекции за отслабване преди и по време на състезания все още е законна.

„Националната антидопингова агенция и световната - WADA, вече са поставили препарата в списъка си за наблюдение “, казва обаче Предел.

С други думи - активните съставки на инжекцията в момента са „само“ под мониторинг, но тъй като семаглутидът все още не е забранен, няма последствия за спортистите, ако бъде открит в организма им. В същото време засега няма надеждни проучвания за моделите на употреба или специфичните ефекти на лекарството, както по отношение на потенциалното подобряване на спортните постижения, така и по отношение на здравословните аспекти.

Спортистите вече биват тествани подобни вещества като част от допинг контрола, като целта е да се съберат данни за честотата на употребата им. WADA обаче все още не е отговорила на ARD пробите (кръвни и уринни), взети на олимпийските игри в Париж 2024, са били тествани за семаглутид.