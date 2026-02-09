Зографски се провали в олимпийския ски скок

В разгара на най-силния си сезон в елита на ски скоковете Владимир Зографски се провали при рекордното си участие на олимпийски игри. 32-годишният самоковец не успя да се класира за вторите скокове на нормалната шанца в Предацо и завърши на 32-о място.

Зографски допусна грешка при отскока от шанцата и тялото му се изкриви във въздуха, което не му позволи да постигне добър метраж и той се приземи на едва 98 метра, а оценката от 121.5 точки го остави на 1 точка от последните, класирали се за втори скок - американците Тейт Франц (99.5 м) и Джейсън Колби (102 м), които поделиха 30-ото място.

Днес Зографски се превърна в първия ни ски скачач с 4 участия на олимпийски игри (2014-2026), подобрявайки постижението, което държеше заедно с Владимир Брейчев (1984-1992). Той имаше амбиции да подобри и най-предното българско класиране в този спорт - 14-ото си място на нормалната шанца в Пьонгчанг 2018, още повече, че през този сезон той 4 пъти влезе в Топ 10 на състезания за Световната купа, като бе 4-и в Рука (Фин) на 29 ноември.

Той ще има още един шанс да се опита да постигне това - на голямата шанца в Предацо, където състезанието е на 14 февруари.

С най-добри оценки след първите скокове във финала влязоха Филип Раймунд (Гер) - 135. 6 т. (102 м), Валентен Фубер (Фр) - 134.6 т. (102.5 м), и Кристофер Сундал (Нор) - 132.9 т. (103.5 м). Хегемонът този сезон и лидер за Световната купа Домен Превц (Слвн) бе с едва осма оценка от 130.6 т. (100 м).

В крайна сметка Раймунд спечели олимпийската титла, след като направи втори скок от 106.5 метра и получи общ сбор от 274.1 т. Сребърния медал заслужи полякът Каспер Томашяк (4-и след първите опити) с 270.7 т. (103 и 107 м). А на трето място с равен резултат от 266 т. завършиха Рен Никайдо (Яп, скокове от 101 и 106.5 м) и Филип Дешванден (Швейц, 106 и 107 м). Домен Превц остана едва шести, изпреварен и от Валентен Фубер.

ПРИЗНАТ ПРОВАЛ

След състезанието самият Зографски си призна, че се е изложил. "Няма как да съм доволен при такива слаби скокове. Показах силни резултати по време на тренировката, във форма съм, всичко вървеше добре, но ето че двата най-слаби скока през сезона се получиха именно днес на Олимпийските игри. Вероятно е и психология. Всички чувстваме някакво напрежение, все пак са Олимпийски игри, но честно казано такива слаби скокове мисля, че никой не участваше. Като цяло малко прегорях и направих изключително слаб скок. Причината е изцяло в мен. Условията бяха прекрасни за скокове. По-добри от първата тренировка и вчера от втората", заяви той пред БТА.

След което се опита да потърси конкретни причини за слабите си скокове: "Като цяло днес имах някакви проблеми със симетрията и при пробния опит, и при първия скок. Това е нещо, което коства изключително много метри в полета и с такива проблеми няма как да се скочи далеч. При първия и при третия тренировъчен скок имах подобни, но след това изчистихме нещата и мислех, че всичко е отминало, но явно не е. Сега ще анализираме да видим къде и какво се случи. Честно казано се чувствам в добра форма, сезонът вървеше добре, тренировките вървяха добре. Това е изцяло провал."

Зографски все пак изрази оптимизъм, че ще се представи по-добре в състезанието на голямата шанца на 14 февруари. "Би трябвало да си взема поука и да подходя по-спокойно, така че да мога да направя по-добър резултат, да мога да си направя скоковете", каза най-добрият ни ски скачач.