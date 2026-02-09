Медия без
Зографски се провали в олимпийския ски скок

В най-силния си сезон българският топ скачач не се класира за втори опит на малката шанца

09 Февр. 2026
Това изкривяване на Владимир Зографски във въздуха при първия скок му коства отпадането от финалния кръг опити
Това изкривяване на Владимир Зографски във въздуха при първия скок му коства отпадането от финалния кръг опити

В разгара на най-силния си сезон в елита на ски скоковете Владимир Зографски се провали при рекордното си участие на олимпийски игри. 32-годишният самоковец не успя да се класира за вторите скокове на нормалната шанца в Предацо и завърши на 32-о място.

Зографски допусна грешка при отскока от шанцата и тялото му се изкриви във въздуха, което не му позволи да постигне добър метраж и той се приземи на едва 98 метра, а оценката от 121.5 точки го остави на 1 точка от последните, класирали се за втори скок - американците Тейт Франц (99.5 м) и Джейсън Колби (102 м), които поделиха 30-ото място.

Днес Зографски се превърна в първия ни ски скачач с 4 участия на олимпийски игри (2014-2026), подобрявайки постижението, което държеше заедно с Владимир Брейчев (1984-1992). Той имаше амбиции да подобри и най-предното българско класиране в този спорт - 14-ото си място на нормалната шанца в Пьонгчанг 2018, още повече, че през този сезон той 4 пъти влезе в Топ 10 на състезания за Световната купа, като бе 4-и в Рука (Фин) на 29 ноември.

Той ще има още един шанс да се опита да постигне това - на голямата шанца в Предацо, където състезанието е на 14 февруари.

С най-добри оценки след първите скокове във финала влязоха Филип Раймунд (Гер) - 135. 6 т. (102 м), Валентен Фубер (Фр) - 134.6 т. (102.5 м), и Кристофер Сундал (Нор) - 132.9 т. (103.5 м). Хегемонът този сезон и лидер за Световната купа Домен Превц (Слвн) бе с едва осма оценка от 130.6 т. (100 м).

В крайна сметка Раймунд спечели олимпийската титла, след като направи втори скок от 106.5 метра и получи общ сбор от 274.1 т. Сребърния медал заслужи полякът Каспер Томашяк (4-и след първите опити) с 270.7 т. (103 и 107 м). А на трето място с равен резултат от 266 т. завършиха Рен Никайдо (Яп, скокове от 101 и 106.5 м) и Филип Дешванден (Швейц, 106 и 107 м). Домен Превц остана едва шести, изпреварен и от Валентен Фубер.

 

ПРИЗНАТ ПРОВАЛ

След състезанието самият Зографски си призна, че се е изложил. "Няма как да съм доволен при такива слаби скокове. Показах силни резултати по време на тренировката, във форма съм, всичко вървеше добре, но ето че двата най-слаби скока през сезона се получиха именно днес на Олимпийските игри. Вероятно е и психология. Всички чувстваме някакво напрежение, все пак са Олимпийски игри, но честно казано такива слаби скокове мисля, че никой не участваше. Като цяло малко прегорях и направих изключително слаб скок. Причината е изцяло в мен. Условията бяха прекрасни за скокове. По-добри от първата тренировка и вчера от втората", заяви той пред БТА.

След което се опита да потърси конкретни причини за слабите си скокове: "Като цяло днес имах някакви проблеми със симетрията и при пробния опит, и при първия скок. Това е нещо, което коства изключително много метри в полета и с такива проблеми няма как да се скочи далеч. При първия и при третия тренировъчен скок имах подобни, но след това изчистихме нещата и мислех, че всичко е отминало, но явно не е. Сега ще анализираме да видим къде и какво се случи. Честно казано се чувствам в добра форма, сезонът вървеше добре, тренировките вървяха добре. Това е изцяло провал."

Зографски все пак изрази оптимизъм, че ще се представи по-добре в състезанието на голямата шанца на 14 февруари. "Би трябвало да си взема поука и да подходя по-спокойно, така че да мога да направя по-добър резултат,  да мога да си направя скоковете", каза най-добрият ни ски скачач.

