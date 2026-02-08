Медия без
Протест срещу олимпийските игри завърши със сблъсъци с полицията

Служителите на реда разпръснаха със сълзотворен газ протестиращи в Милано

08 Февр. 2026Обновена
Протест срещу зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 завърши със сблъсъци с полицията, която прибегна и до сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. 10 000 души направиха мирно шествие към олимпийското село в града с лозунги срещу екологичните последици от спортното събитие и присъствието на него на мразените служители на ICE - американската Агенция за имиграционен и митнически контрол, която е там да охранява делегацията на САЩ. След като основният поток от протестиращи се разотиде, малка група хора с качулки на главата започнаха да хвърлят камъни и пиратки по полицаите. Тогава полицията прибягна до водни оръдия и до сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Няколко демонстранти бяха арестувани.

Силите на реда са в максимална степен на тревога след демонстрации в Торино миналата събота срещу затварянето на културен дом на левицата, при което бяха ранени над 100 полицаи.

Сега по време на протеста в Милано демонстрантите носеха  плакати, на които изтъкваха поредица от проблеми, свързани с Игрите. Противници на олимпиадата критикуват въздействието на инфраструктурата, на новите сгради и на транспорта върху крехката околна среда на планините, както и повсеместното използване на изкуствен сняг, който поглъща повече енергия и вода.

Според други критици на игрите Милано е станал град, в който не може да се живее заради силното увеличаване на цената на живота и притока на нови богати жители, привлечени от благоприятния данъчен режим, предава БТА. Според протестиращите това е рефлектирало и върху цените на недвижимите имоти. Властите освен това са похарчили милиарди евро за изграждане на нови пътища, но не и за защита на планините.

Демонстранти критикуваха и решението на властите да изсекат стотици дървета, за да изградят писта за бобслей. Поради тази причина част от демонстрантите носеха и дървета от картона, които поставиха върху земята.

 

Диверсанти парализираха гарата в Болоня

 

Диверсанти повредиха железопътната инфраструктура в Болоня в първия ден на Олимпиадата. В транспортния възел близо до италианския град е било открито взривно устройство, прерязани са железопътни кабели и са подпалени релейни шкафове по маршрутите от Болоня към Падуа, Анкона и Римини. Полицията потвърди три отделни инцидента. Първо е подпалена кабина за управление на жп стрелки край Пезаро (линията Болоня–Анкона). Часове по-късно в Болоня са открити прерязани кабели за контрол на скоростта, а наблизо е намерено и обезвредено импровизирано взривно устройство.

Болоня е най-важният жп възел в Италия, свързващ Севера и Юга. Закъсненията на скоростните и регионалните влакове засегнаха хиляди пътници и фенове, като някои влакове „Frecciarossa“ (Червена стрела) се движеха с над 150 минути закъснение.

Министърът на транспорта на Италия Матео Салвини осъди „сериозните актове на саботаж“, засегнали железопътната мрежа на страната. Салвини подчерта шокиращата прилика с атаките срещу мрежата на TGV във Франция по време на откриването на Летните олимпийски игри в Париж през 2024 г. Методите и изборът на момента подсказват планирана дестабилизация.

Властите разглеждат събитията като координирана атака, целяща да парализира движението към ключови олимпийски зони - инцидентът се случи точно в първия пълен състезателен ден на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Основната версия е свързана с анархистки групи, които протестират срещу Олимпиадата в Милано (поради икономически и екологични причини), но не се изключва и „външна следа“ или държавно спонсориран шпионаж.

