Италия показа олимпийския хоризонт

Зимните олимпийски игри, каквито светът ги познаваше, сякаш бяха изпратени безвъзвратно в историята. Вероятно никога повече домакин на най-големия форум в "белите" спортове няма да бъде само един град - поради климатични, геополитически или икономически причини. Хоризонтът на бъдещето беше показан в Италия с откриването на XXV зимна олимпиада в Милано Кортина 2026.

За първи път в историята церемонията се проведе не на една, не на две, а на цели четири различни локации. Основната част от шоу програмата се състоя на стадион "Сан Сиро" в Милано, но паради на олимпийските нации имаше също в Кортина д`Ампецо, Ливиньо и Предацо - останалите три "клъстера" в Северна Италия, които ще приемат състезанията в следващите 17 дни.

Издържана в типично италиански стил, постановката, предшестваща спортната част, премина едновременно семпло и колоритно през културата и изкуството от най-древни времена до наши дни. От древногръцкия мит за любовта между Купидон и Психея, през всички емблематични символи на Италия от музика и изобразително изкуство до стила и модата чрез колекция на Джорджо Армани - в зелено, бяло и червено, разбира се.

Музикалния тон зададе американската поп икона Марая Кери със своя интерпретация на Nel blu, dipinto di blu (по-известна по света и у нас като "Воларе") - песента на Доменико Модуньо, с която Италия печели трето място в третото издание на "Евровизия" през 1958 г.

All we want for the Winter Olympics is...Mariah! 🎶



Mariah Carey takes centre stage at the #MilanoCortina2026 #OpeningCeremony. 💃 pic.twitter.com/t7jsitzHBv — The Olympic Games (@Olympics) 6 февруари 2026 г.

Кулминацията в първата част беше поставена от носителката на "Златен глобус" Лаура Паузини, изпълнила почти акапелно химна на Италия.

След това започна традиционното дефиле на спортистите от 92 нации, участващи на олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Но в самото дефиле нямаше нищо традиционно. 2871 олимпийци бяха разпръснати на четири отделни места на стотици километри едно от друго.

Всяка делегация имаше двама знаменосци, като за България това бяха фигуристката Александра Фейгин в Милано и биатлонистът Владимир Илиев в Кортина д`Ампецо. Начело на спортистите ни в Предацо беше ски бегачката Калина Недялкова, а в Ливиньо най-отпред бяха сноубордистите брат и сестра Замфирови - Малена, яхнала върху раменете батко си Тервел.

На трибуните на 80-хилядния стадион в Милано присъстваха президентът на България Илияна Йотова, която е в Италия по покана на шефа на МОК Кърсти Ковънтри, както и избраната за председател на БОК Весела Лечева. Сред официалните гости бяха десетки държавни лидери, включително президентът на Италия Серджо Матарела и министър-председателят Джорджа Мелони като домакини.

"Тази вечер Италия отваря обятията си за света. От елегантността на Милано до алпийските чудеса на Кортина д`Ампецо, приветстваме ви в страна на иновации, креативност, култура и страст. Никога не съм бил по-горд, че съм италианец, отколкото сега", обърна се към зрителите президентът на италианския олимпийски комитет Джовани Малаго, преди да даде думата на Кърсти Ковънтри.

"Вие, спортистите, през следващите две седмици ще ни дарите с нещо наистина специално. Ще ни покажете какво означава да бъдеш човек. Да мечтаеш. Да преодоляваш. Да уважаваш другия. Да се грижиш за ближния. Ще ни покажете, че силата не се изразява само в победата - тя е в смелостта, емпатията и сърцето. Вие не само ще създадете невероятни спомени. Вие ще постигнете своите олимпийски мечти - и ще покажете на света как трябва да се живее", каза шефът на МОК.

А държавният глава на Италия Серджо Матарела беше лаконичен:

"Обявявам XXV зимни олимпийски игри за открити!"

Веднага след думите на президента беше организирано видео пътешествие с мащабната обиколка на олимпийския огън от древна Олимпия през цяла Италия. Тенорът Андреа Бочели изпя арията Nessun dorma от "Турандот", за да подгрее зрителите за запалването на жертвениците. Докато той пееше, легендите на футболните "Интер" и "Милан" Джузепе Бергоми и Франко Барези внесоха огъня на стадиона.

Преди самото запалване беше отправено и още едно традиционно послание - за мир. Италианският актьор Гали изрецитира поемата "Меморандум" на Джани Родари, а посланикът на мира на ООН - холивудската актриса от Южна Африка Чарлийз Терон припомни реч на Нелсън Мандела.

Възпламеняването на олимпийския огън също беше безпрецедентно - за първи път в над вековната история на модерните игри той беше поставен в два различни жертвеника едновременно. Честта да запалят пламъка в Милано имаха две от италианските легенди на алпийските ски - Алберто Томба и Дебора Компаньони. А в Кортина д`Ампецо огъня запали настоящата звезда на италианските ски - и една от фаворитките за злато на игрите, София Годжа.

History made! 🙌



For the first time, two Olympic cauldrons are lit simultaneously, uniting the city and mountains, and igniting the #MilanoCortina2026 Games to life. 🔥🤝🔥#OpeningCeremony pic.twitter.com/CDxVX5dqNl — The Olympic Games (@Olympics) 6 февруари 2026 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ НЮАНСИ

Стотици хора излязоха на протест в Милано в навечерието на церемонията по откриване на зимните олимпийски игри, докато италианският премиер Джорджа Мелони беше домакин на световни лидери, сред които и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Недоволството в Италия е насочено срещу присъствието на служители от американската имиграционна служба ICE, включени в охраната на американската делегация.

Действията на ICE в редица градове в Съединените щати предизвикаха мащабни протести, а неотдавнашното убийство на двама демонстранти засили общественото възмущение. Стотици италиански ученици и студенти се събраха пред Политехническия университет в Милано, за да изразят несъгласието си с присъствието на ICE.

Часове преди церемонията папа Лъв XIV пък отправи апел за спазване на олимпийското примирие.