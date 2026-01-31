Медия без
Българин стана шампион на Australian Open

Дебютантът в Големия шлем по тенис Димитър Кисимов вдигна трофея при юношеските двойки

31 Яну. 2026Обновена
Димитър Кисимов (вляво) и Конър Дойг позират с шампионския трофей от АО на "Маргарет Корт Арина" в Мелбърн.
БФТенис
Новият български талант в тениса Димитър Кисимов триумфира с титлата в Откритото първенство на Австралия при юношеските двойки. В тандем с южноафриканеца Конър Дойг, 17-годишният тийнейджър от Смолян надделя на финала в Мелбърн над участващите с "уайлд кард" представители на домакините Имерали Ибраими и Купър Коус с 6:3, 6:4.

Мачът на "Маргарет Корт Арина" продължи само 64 минути и премина почти изцяло под доминацията на Кисимов и Дойг. Във втория сет двамата изостанаха с пробив в шестия гейм, но осъществиха моментален рибрейк, а после взеха и още веднъж подаването на австралийците в 9-ия. След това европейско-африканският дует сложи точка на спора със стабилен сервис на българина.

"Искам първо да поздравя нашите съперници за достигнатия финал. Искам и да благодаря на моя брат - обърна се Димитър към своя партньор от Южна Африка по време на церемонията по награждаване. - Благодаря и на всички треньори у дома! Също и на спонсорите и на организаторите, че направиха тази седмица възможна."

Това е трети пореден турнир от Големия шлем, в който българин става шампион при юношите, след като през 2025 г. Иван Иванов ликува с трофеите на сингъл на "Уимбълдън" и US Open. В Ню Йорк финалът беше изцяло български благодарение на Александър Василев.

За Димитър Кисимов това беше дебют в най-престижната верига. Той стана 10-ият различен българин стигнал до финал на "мейджър" турнир при юношите и четвъртият при двойките. Преди него Адриан Андреев стана шампион на каре на US Open през 2018 г., а като вицешампиони приключиха Тодор Енев на "Уимбълдън" (1999) и Пьотр Нестеров на US Open (2021).

В момента българинът заема 25-о място в световната ранглиста за юноши както на сингъл, така и на двойки.

