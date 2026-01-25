Световната №1 мина първото тийн стъпало, но я чака второ

ЕПА/БГНЕС Арина Сабаленка крещи в мощен изблик на радост след спечелена точка срещу Виктория Мбоко в мача от IV кръг на Australian Open.

Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка се класира за 1/4-финалите в Откритото първенство на Австралия без загубен сет. В IV кръг в Мелбърн беларускинята надделя над 19-годишната канадка Виктория Мбоко с 6:1, 7:6 (1).

Новото дете чудо на женския тенис, което вече се изкачи до №16 в класацията на WTA, даде сериозен отпор на световната №1, но нямаше сили за сензация. Във II сет тийнейджърката изоставаше с 1:4 гейма с два допуснати пробива, но успя да върне и двата брейка, като при втория първо отрази три мачбола за Сабаленка. Все пак в трайбрека двукратната шампионка на Australian Open наложи категорично преимущество и приключи двубоя след 88 минути на централния корт "Род Лейвър Арина".

"Невероятна тенисистка за такава млада възраст! Наистина е впечатляващо да виждаш тези деца как пробиват в тура. Не мога да повярвам, че го казвам - аз самата още се чувствам като дете, но както и да е - каза с усмивка 27-годишната Арина. - Страхотна състезателка. Днес ме притисна изключително много. Много съм щастлива от победата - отново в два сета. Тя игра страхотен тенис и ме накара да дам максимума от себе си. Радвам се, че продължавам напред."

След като преодоля първото тийн стъпало, най-добрата тенисистка в света ще се изправи пред второ. Нейна съперничка за място на 1/2-финалите ще бъде 18-годишната представителка на САЩ Ива Йович. Състезателката, родена в Калифорния в семейството на сръбски емигранти, преодоля 1/8-финалите по шеметен начин - 6:0, 6:1 срещу казахстанката Юлия Путинцева.

Също като Сабаленка, Йович не е загубила нито един сет от началото на АО 2026. В предишния кръг поставената под №29 американка се справи с италианската №7 в схемата Джасмин Паолини с 6:2, 7:6 (3). А това беше нейно изобщо първо участие в III кръг на надпревара от Големия шлем, след като досега не беше постигала повече от една победа в основната схема на "мейджър" турнир.

ПРИ МЪЖЕТЕ

Световният №1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас също продължава напред без загубен сет. В IV кръг испанецът елиминира Томи Пол (САЩ) със 7:6 (6), 6:4, 7:5 и се класира за 1/4-финалите в Мелбърн за трета поредна година.

Досега той никога не е преодолявал това стъпало на първия за годината турнир от Шлема. Алкарас очаква да научи съперника си за място на 1/2-финалите от мача между звездата на домакините Алекс де Минор и казахстанеца Александър Бублик.

За 22-годишния Карлитос това ще е общо 14-о участие в Топ 8 на "мейджър" турнир, с което той се превърна в играча с най-много 1/4-финали в най-престижната верига, преди 23-тия си рожден ден. До този момент той делеше първото място с Бьорн Борг (13) и Борис Бекер (13).