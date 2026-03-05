Григор Димитров си уреди среща със световния №1

Григор Димитров си осигури мач срещу най-добрия тенисист в света Карлос Алкарас. Първата ни ракета (№42 в света) преодоля I кръг на "Мастърс" турнира в Индиън Уелс (САЩ) след трисетова победа над французина Терънс Атман - 6:4, 5:7, 6:4. Като водач на схемата от категория "АТР 1000" испанският №1 в света пък по право почива на старта и се включва директно от II кръг.

Двубоят между Димитров и Атман тази вечер можеше да приключи и в два сета в полза на българина, а можеше и да завърши с разочарование за 34-годишния хасковлия. В края на втората част Григор пропусна седем брейкбола в 11-ия гейм (включително два поредни при 15:40), след което предаде подаването си в 12-ия.

В решаващия трети сет нашият тенисист поведе с пробив в откриващия гейм, допусна моментален рибрейк, но след това отново взе сервиса на 24-годишния си опонент и повече не позволи интрига. Целият мач обаче премина под влиянието на атмосферните условия в пустинята на Калифорния, които днес бяха изключително ветровити и това повлия на качеството на тениса.

After losing last week in Acapulco @GrigorDimitrov gets the better of Atmane this time as he gets the job done 6-4 5-7 6-4 🎉#TennisParadise pic.twitter.com/3AqOMeu5v3 — Tennis TV (@TennisTV) 5 март 2026 г.

"Отвратителен ден за игра на тенис. Кортът беше страхотен. Имаше много хора. Но вятърът направи условията ужасни за нас - посочи и самият Димитров в ТВ интервюто на корта. - Знаех, че ще имам шансове, и се възползвах от тях. Мачът можеше да се развие и в двете посоки, но съм щастлив, че го задържах в моя полза. Терънс се представи впечатляващо, така че съм много щастлив."

За Григор Димитров това беше трети официален мач срещу Терънс Атман и втора победа в съперничеството. Успехът дойде само седмица след поражението срещу същия съперник в I кръг на турнира от категория "АТР 500" в Акапулко (Мексико). Това е и едва втората победа от началото на 2026 г. за най-добрия ни тенисист, който се намираше в серия от четири поредни загуби.

Предстоящата среща с Алкарас ще бъде седма между българина и испанеца, който води с 4-2 в досегашните двубои. По ирония на съдбата последният им мач беше именно в Индиън Уелс преди година, когато Карлитос разгроми Григор с 6:1, 6:1 и се класира за 1/4-финалите.

"Аз винаги гледам от моята половина на мрежата. За мен е важно какво се случва при мен. Ако спечеля, аз съм причината. Ако загубя - също - коментира в аванс Димитров. - Ще опитам да дам всичко от себе си срещу Карлос. И ще изляза с нагласата, че искам да спечеля този мач."