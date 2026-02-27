Медия без
Григор Димитров се отказа на двойки в Акапулко

Тенисист с български произход стигна до 1/2-финалите на каре в мексиканския "АТР 500"

Днес, 08:43
Следващото участие на Григор Димитров трябва да е на "Мастърс" в Индиън Уелс от 4 март.
ЕПА/БГНЕС архив
Григор Димитров приключи участието си на турнира в Акапулко (Мексико) без игра. На сингъл най-добрият български тенисист отпадна още в I кръг на схемата от категория "АТР 500", отстъпвайки пред французина Терънс Атманс с 3:6, 3:6 по-миналата нощ.

А тази сутрин Димитров и италианският му партньор Флавио Коболи трябваше да излязат на корта за 1/4-финал на двойки срещу испанеца Рафаел Ходар и представителя на домакините Родриго Пачеко Мендес. Около час преди двубоя обаче организаторите съобщиха, че латино дуетът печели служебна победа.

На 1/2-финалите Ходар и Пачеко Мендес ще се изправят срещу звездния тандем Марсело Мело (Бразилия)/Александър Зверев (Германия). Двамата се справиха във II кръг с Нуно Боржеш (Португалия) и Мигел Рейес-Варела (Мексико) с 6:3, 3:6 (10-4).

В другия 1/2-финал пък ще има българска нишка. Роденият в Асеновград, но играещ за САЩ Васил Кирков и партньорът му Барт Стевенс от Нидерландия разгромиха на 1/4-финалите Гуидо Андреоци (Аржентина) и Мануел Гиняр (Франция) с 6:1, 6:0.

На предпоследното стъпало Кирков и Стевенс ще срещнат Александер Ерлер (Австрия) и Робърт Галоуей (САЩ). Те двамата стигнаха дотук с успех над поставените под №3 французи Садио Думбиа и Фабиен Ребул със 7:6 (3), 6:4.

