Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Напорист белгиец спря Григор Димитров в Бризбън

Най-добрият ни тенисист не успя да вземе дори сет срещу 23-годишния Колиньон

Днес, 12:42
Григор Димитров игра стабилно през първия сет, но във втория вече нямаше подобаващ отговор срещу Рафаел Колиньон.
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров игра стабилно през първия сет, но във втория вече нямаше подобаващ отговор срещу Рафаел Колиньон.

Григор Димитров отпадна във II кръг на тенис турнира от категория "АТР 250" в Бризбън. Във втория си мач за 2026 г. най-добрият български играч загуби от белгийския квалификант Рафаел Колиньон с 6:7 (1), 3:6 за по-малко от два часа на централния корт "Пат Рафтър Арина" в австралийския град.

Първият сет премина без нито един пробив, след като 34-годишният хасковлия спаси всички 4 брейкбола, които даде на съперника, а 23-годишният му опонент отрази 3 от 3 шанса в своето подаване. Посоката на двубоя обаче беше определена още в тайбрека, а във втората част Григор вече почти нямаше отговор срещу напористата и изчистена от грешки игра на Колиньон.

Белгиецът осъществи единствения пробив в мача в четвъртия гейм на втория сет и затвърди аванса си при 4:1. В следващите два свои сервис гейма младият тенисист не загуби нито една точка и затвори срещата с първия си мачбол след 1:48 ч. игра.

На 1/4-финалите започналият участието си от предварителната схема Рафаел Колиньон ще се изправи срещу Брандън Накашима (САЩ). По-рано днес американецът се справи в два сета с друг състезател от квалификациите - Кентен Алис от Франция, с 6:2, 6:4.

С постигнатата победа в I кръг срещу квалификанта Пабло Кареньо Буста първата ни ракета (№47 в света) добави 25 т. към настоящия си актив в ранглистата и към момента заема 45-о място в подреждането на живо. Следващото участие на Григор Димитров трябва да е в Откритото първенство на Австралия в Мелбърн (18 януари - 1 февруари).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров, Рафаел Колиньон

Още новини по темата

Григор Димитров откри сезона експресно
06 Яну. 2026

Томова има гарантирани близо $30 000 от АО
06 Яну. 2026

Испанец е първият съперник на Григор Димитров за 2026 г.
04 Яну. 2026

Григор Димитров: Идват интересни времена
03 Яну. 2026

Григор Димитров ще започне като непоставен Australian Open 2026
25 Дек. 2025

Григор Димитров се раздели с още един треньор
18 Дек. 2025

Григор Димитров за пръв път ще играе в Далас
17 Дек. 2025

Григор Димитров пак е с нов треньор
15 Дек. 2025

Григор Димитров е №3 в света "под напрежение"
17 Ноем. 2025

Григор Димитров слезе най-ниско в ранглистата от 6 г.
03 Ноем. 2025

Григор Димитров: Усилията ми са в правилна посока
30 Окт. 2025

Григор Димитров се оттегли от парижкия "Мастърс"
29 Окт. 2025

Бивш №1 е следващият съперник на Григор Димитров
28 Окт. 2025

Григор Димитров се завърна със стил в Париж
27 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?