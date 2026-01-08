Напорист белгиец спря Григор Димитров в Бризбън

Григор Димитров отпадна във II кръг на тенис турнира от категория "АТР 250" в Бризбън. Във втория си мач за 2026 г. най-добрият български играч загуби от белгийския квалификант Рафаел Колиньон с 6:7 (1), 3:6 за по-малко от два часа на централния корт "Пат Рафтър Арина" в австралийския град.

Първият сет премина без нито един пробив, след като 34-годишният хасковлия спаси всички 4 брейкбола, които даде на съперника, а 23-годишният му опонент отрази 3 от 3 шанса в своето подаване. Посоката на двубоя обаче беше определена още в тайбрека, а във втората част Григор вече почти нямаше отговор срещу напористата и изчистена от грешки игра на Колиньон.

Белгиецът осъществи единствения пробив в мача в четвъртия гейм на втория сет и затвърди аванса си при 4:1. В следващите два свои сервис гейма младият тенисист не загуби нито една точка и затвори срещата с първия си мачбол след 1:48 ч. игра.

На 1/4-финалите започналият участието си от предварителната схема Рафаел Колиньон ще се изправи срещу Брандън Накашима (САЩ). По-рано днес американецът се справи в два сета с друг състезател от квалификациите - Кентен Алис от Франция, с 6:2, 6:4.

С постигнатата победа в I кръг срещу квалификанта Пабло Кареньо Буста първата ни ракета (№47 в света) добави 25 т. към настоящия си актив в ранглистата и към момента заема 45-о място в подреждането на живо. Следващото участие на Григор Димитров трябва да е в Откритото първенство на Австралия в Мелбърн (18 януари - 1 февруари).