Григор Димитров не можа да вземе сет на AO

За втора поредна година Григор Димитров отпадна още в I кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. В началото на 2025 г. първата ни ракета се контузи в мача срещу "щастливия губещ" от квалификациите Франческо Пасаро. Днес 34-годишният хасковлия също не изглеждаше в оптимална кондиция, но доигра мача срещу Томаш Махач, макар и без да намери отговор срещу играта му - 4:6, 4:6, 3:6 за по-малко от два часа.

Григор беше подкрепян бурно от колоритна българска агитка на четвъртия по големина корт в Мелбърн "КИА Арина". До самия край феновете опитваха да вдъхнат кураж и воля на българския топ тенисист, но чешкият му опонент просто беше по-добър.

25-годишният Махач наложи своя ритъм на игра още от самото начало и реши първия сет с пробив в седмия гейм. Димитров беше най-близо до връщане на интригата във втората част, когато стигна до три поредни брейкбола в подаването на чеха в четвъртия гейм, но съперникът му се измъкна от 0:40, а после пак проби в седмия.

След края на втория сет Димитров имаше нужда от физиотерапевт и впоследствие движението му по корта беше затруднено, а освен това изпитваше и болка в дясната китка. В третата част българинът пропусна още една възможност за пробив - във втория гейм. Същевременно той предаде още два пъти собствения си сервис, включително в деветия гейм, когато чехът стигна до 0:40 и материализира първия от трите си мачбола след едва 1:45 ч. игра.

Това е втора победа за Томаш Махач от два изиграни мача с Григор Димитров. Първата им среща беше през 2024 г. също на твърд корт, но в зала - обрат с 6:7 (5), 6:4, 6:3 за чеха на 1/8-финалите от "АТР 500" във Виена.