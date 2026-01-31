Рибакина обърна световната №1 за втората си титла в Големия шлем

Елена Рибакина е новата шампионка в Откритото първенство на Австралия по тенис. Представителката на Казахстан ликува с първото си отличие в Мелбърн и второ в Големия шлем, надделявайки във финала над световната №1 Арина Сабаленка с 6:4, 4:6, 6:4.

В решаващия трети сет Рибакина трябваше да осъществява обрат, след като изостана с ранен пробив. Сабаленка го затвърди за 3:0 и изглеждаше устремена към третата си титла от Australian Open след тези от 2023 и 2024 г.

От този момент обаче беларускинята сякаш загуби концентрацията и ритъма си, а рускинята с казахстански паспорт се възползва от всяка възможност. Тя върна брейка в 5-ия гейм и нанесе нов удар в 7-ия, след което хладнокръвно затвори двубоя още при първата си шампионска точка - с ас след 2:13 ч. игра на централния корт "Род Лейвър Арина".

"Наистина ми е трудно да намеря правилните думи. Невероятни две седмици за теб, Елена, играеш невероятен тенис, огромен успех - обърна се Сабаленка към новата кралица на АО. - Благодаря на всички, отговорни за организацията, за подкрепата. Винаги съм очаквала с нетърпение да играя тук и се надявам, че ще го направя още няколко пъти. Обичам ви! Разбира се, искам да благодаря и на екипа си. Вече се натрупаха доста финали, за съжаление, но продължаваме да гледаме позитивно. Да се надяваме, че следващата година титлата ще е наша."

За 26-годишната Рибакина това е второ "мейджър" отличие в кариерата след трофея от "Уимбълдън" през 2022 г.

"Аз също искам да започна с поздравления за Арина. Знам, че е трудно да загубиш на финал, но се надявам да се срещнем още много пъти - отвърна победителката на своята опонентка. - Ти отново показа, че си голяма шампионка. Благодаря на организаторите, на публиката, бяхте великолепни през последните две седмици. "Тенис Австралия" е една организация, която върши страхотна работа. Няма да пропусна и моя екип, не само Стефано, но и всички останали. Радвам се, че оправдах очакванията и цялата работа, която свършихме. Благодаря на президента на казахстанската федерация, че дойде тук на живо. Горда съм, че представлявам тази страна."

Заедно с купата "Дафне Акхърст" Елена Рибакина получи и шампионския чек за $2,79 млн. А със спечелените 2000 т. за световната ранглиста в понеделник тя ще се изкачи с две позиции до №3, изравнявайки върховото си постижение в класацията на WTA - от 12 юни 2023 г.

Въпреки загубата Арина Сабаленка остава лидер в женския тенис, а втора продължава да е полякинята Ига Швьонтек.