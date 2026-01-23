Алкарас задмина темпото на Голямата тройка в Шлема

Лидерът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас се класира за 1/8-финалите в Откритото първенство на Австралия и изравни дългогодишен рекорд в Големия шлем. В своя стотен мач в "мейджър" турнир 22-годишният испанец разгроми французина Корентен Муте с 6:2, 6:4, 6:1 и записа победа №87 в най-престижната верига.

Така Алкарас изравни Бьорн Борг за най-добър старт на кариерата в Шлема в Откритата ера - шведската легенда единствен досега имаше само 13 загуби след първите 100 изиграни мача в четирите най-големи турнира, като постижението му датира от далечната 1979 г. Със своето темпо Карлитос задмина всички от Голямата тройка - Рафаел Надал (86-14), Роджър Федерер (80-20) и Новак Джокович (79-21).

Rounding off a century 💯 @carlosalcaraz beats Moutet 6-2 6-4 6-1 in his 100th Grand Slam match to move into the last 16!#AO26 pic.twitter.com/hlRjNkfvle — Tennis TV (@TennisTV) 23 януари 2026 г.

Освен Надал с баланс 86-14 след първите си 100 мача в Големия шлем е бил и Джон Макенроу. Джими Конърс и Кен Роузуол са имали по 85-15, Джон Нюкъмб - 84-16, а Артър Аш и Джим Къриър - по 83-17.

Най-големият съперник на Алкарас - Яник Синер, пък по ирония на съдбата изигра своя стотен мач в Шлема именно срещу испанеца - на финала на "Уимбълдън" през 2025 г. Италианецът го спечели и записа своята победа №81.

Само на 22, Карлос Алкарас вече е 6-кратен "мейджър" шампион и през тези две седмици в Мелбърн се е е устремил към ново историческо постижение. Ако спечели първата си титла от Australian Open, испанецът ще стане най-младият тенисист, постигнал кариерен Голям шлем.

За място на 1/4-финалите световният №1 ще спори с поставения под №19 Томи Пол (САЩ). Американецът преодоля III кръг с успех над Алехандро Давидович Фокина с 6:1, 6:1 и отказване на испанеца.

БЪЛГАРСКА НАДЕЖДА

Единственият българин, който тази година ще участва в Australian Open при юношите - Димитър Кисимов, ще играе в I кръг срещу екзотичен съперник. Това определи жребият за основната схема на турнира за състезатели до 18 г.

17-годишният българин ще направи своя дебют в Големия шлем срещу 16-годишния квалификант Нтугамили Рагин от Ботсвана. При успех тийнейджърът от София ще се изправи срещу победителя от мача между №15 в схемата Гевин Гууд (САЩ) и Даниел Жаде (Франция).