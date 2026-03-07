И Григор Димитров не успя да спре най-добрия в света

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров поздравява Карлос Алкарас с приятелска прегръдка на мрежата след края на двубоя от II кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс.

Tенисист №1 на България Григор Димитров отпадна от турнира "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ) след загуба от лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас. В мач от II кръг първата ни ракета отстъпи пред испанския феномен с 2:6, 3:6 само за 67 мин. игра на централния корт в Рая на тениса.

34-годишният ветеран от Хасково показа, че все повече възвръща кондицията си след серията контузии, които секнаха прогреса му в средата на миналата година. Григор опита да се противопостави на най-добрия в света, но 22-годишният Карлитос изглежда неудържим този сезон и с лекота записа 13-ата си поредна победа от началото на 2026 г., донесла му вече титлите от Australian Open и "АТР 500" в Доха.

Основна роля за победата на Алкарас тази нощ изигра мощният му сервис, с който той реализира шест аса срещу само един от страна на Димитров. Освен това испанецът допусна само две двойни грешки, докато българинът направи пет. Също така хасковлията не успя да реализира нито един пробив, пропускайки единствения си шанс, докато ибериецът реализира 3 от 4 брейкбола.

13-0 in 2026.



31 outdoor hardcourt matches won in a row.@carlosalcaraz is flying! pic.twitter.com/xBCuzChblY — Tennis TV (@TennisTV) 8 март 2026 г.

На старта на надпреварата от категория "АТР 1000" Григор Димитров елиминира французина Терънс Атман с 6:4, 5:7, 6:4, но отново не успя да постигне последователни победи тази година. От началото на сезона най-добрият ни тенисист има баланс 2-5.

За Карлос Алкарас пък това беше откриващият мач в турнира, след като по право почива в I кръг. На следващото стъпало световният №1 ще играе за място на 1/8-финалите срещу поставения под №26 в схемата Артур Риндеркнеш (Франция), който получи служебна победа срещу Хуан Мануел Серундоло (Аржентина).

Общо в съперничеството между Димитров и Алкарас има изиграни вече седем мача, в които испанецът води с 5-2 победи.