Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И Григор Димитров не успя да спре най-добрия в света

Карлос Алкарас спечели 13-и пореден мач от началото на сезон 2026 в тениса

Днес, 07:25
Григор Димитров поздравява Карлос Алкарас с приятелска прегръдка на мрежата след края на двубоя от II кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс.
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров поздравява Карлос Алкарас с приятелска прегръдка на мрежата след края на двубоя от II кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс.

Tенисист №1 на България Григор Димитров отпадна от турнира "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ) след загуба от лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас. В мач от II кръг първата ни ракета отстъпи пред испанския феномен с 2:6, 3:6 само за 67 мин. игра на централния корт в Рая на тениса.

34-годишният ветеран от Хасково показа, че все повече възвръща кондицията си след серията контузии, които секнаха прогреса му в средата на миналата година. Григор опита да се противопостави на най-добрия в света, но 22-годишният Карлитос изглежда неудържим този сезон и с лекота записа 13-ата си поредна победа от началото на 2026 г., донесла му вече титлите от Australian Open и "АТР 500" в Доха.

Основна роля за победата на Алкарас тази нощ изигра мощният му сервис, с който той реализира шест аса срещу само един от страна на Димитров. Освен това испанецът допусна само две двойни грешки, докато българинът направи пет. Също така хасковлията не успя да реализира нито един пробив, пропускайки единствения си шанс, докато ибериецът реализира 3 от 4 брейкбола.

На старта на надпреварата от категория "АТР 1000" Григор Димитров елиминира французина Терънс Атман с 6:4, 5:7, 6:4, но отново не успя да постигне последователни победи тази година. От началото на сезона най-добрият ни тенисист има баланс 2-5.

За Карлос Алкарас пък това беше откриващият мач в турнира, след като по право почива в I кръг. На следващото стъпало световният №1 ще играе за място на 1/8-финалите срещу поставения под №26 в схемата Артур Риндеркнеш (Франция), който получи служебна победа срещу Хуан Мануел Серундоло (Аржентина).

Общо в съперничеството между Димитров и Алкарас има изиграни вече седем мача, в които испанецът води с 5-2 победи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Индиън Уелс, Григор Димитров, Карлос Алкарас

Още новини по темата

Григор Димитров си уреди среща със световния №1
06 Март 2026

Алкарас чака Димитров в Индиън Уелс

03 Март 2026

Григор Димитров се отказа на двойки в Акапулко
27 Февр. 2026

Григор Димитров претърпя четвърта поредна загуба
25 Февр. 2026

Григор Димитров започна с победа на двойки в Мексико
24 Февр. 2026

Бивш №3 в света стана треньор на Григор Димитров
14 Февр. 2026

Нов физически проблем възпря Григор Димитров
11 Февр. 2026

Димитров и Георгиев изиграха само един мач заедно
10 Февр. 2026

Григор Димитров ще си партнира с българин на двойки в Далас
09 Февр. 2026

Алкарас подобри 88-годишен рекорд
01 Февр. 2026

Алкарас си уреди на куц крак среща с историята
30 Яну. 2026

Алкарас попари мечтата на домакините в Мелбърн
27 Яну. 2026

Световната №1 мина първото тийн стъпало, но я чака второ
25 Яну. 2026

Алкарас задмина темпото на Голямата тройка в Шлема
23 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?