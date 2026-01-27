Медия без
Алкарас попари мечтата на домакините в Мелбърн

Свитолина е на 1/2-финал на Аustralian Оpen след разгром над първата ракета на САЩ

Днес, 14:25
Карлос Алкарас не позволи на Алекс де Минор да се възползва дори от моментното си психологическо предимство в края на първия сет.
ЕПА/БГНЕС
Надеждата на Австралия, че най-сетне ще приключи половинвековното чакане на домашен шампион при мъжете в първия за годината турнир от Големия шлем по тенис, се изпари на 1/4-финалите. Мечтата на феновете в Мелбърн беше попарена от световния №1 Карлос Алкарас, който победи с 3-0 сета местната звезда Алекс де Минор - 7:5, 6:2, 6:1.

Интрига имаше само в първия сет, в който 26-годишният австралиец два пъти навакса изоставане от един пробив и беше близо до тайбрек. В крайна сметка обаче Де Минор допусна трети брейк, с което частта приключи, а с това отлетяха и шансовете му да се противопостави на най-добрия в света.

Последният представител на домакините, печелил титлата на Australian Open, си остава Марк Едмъндсън преди точно 50 години - през 1976-а. Изобщо последният трофей на сингъл за Австралия в домашния "мейджър" пък е от 2022 г., когато Ашли Барти триумфира при жените. Преди това имаше пауза от над четири десетилетия и при дамите, тъй като предишната местна шампионка беше Крис О`Нийл през 1978-а.

"Просто съм много доволен от нивото, на което играя във всеки мач от първия кръг насам - коментира 22-годишният Алкарас. - Повишавам нивото си с всеки мач. Говорих с екипа относно търпението, защото аз искам всичко да се случва веднага. Казаха ми да бъда търпелив и нивото ще дойде. Днес се чувствах наистина комфортно, играех страхотен тенис, с което наистина се гордея."

За Карлос Алкарас това ще е първо участие на 1/2-финалите в Откритото първенство на Австралия, след като в последните два сезона отпадна в V кръг. Ако успее да спечели титлата в Мелбърн, испанецът ще стане най-младият тенисист в историята с кариерен Голям шлем - той вече притежава по два трофея от "Ролан Гарос" (2024, 2025), "Уимбълдън" (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

Следващото му препятствие по пътя към трона на АО ще е първото от тежка категория - Александър Зверев. Германецът днес спря сензационния поход на американеца Лърнър Тиен, побеждавайки го с 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3).

ПРИ ЖЕНИТЕ

Украинката Елина Свитолина се класира за първи път за 1/2-финалите на Australian Open, нанасяйки една от най-тежките загуби в кариерата на първата ракета на САЩ Коко Гоф (№3 в света) - 6:1, 6:2. Мачът на централния корт "Род Лейвър Арина" продължи по-малко от час, приключвайки на 59-ата минута след началото.

За 31-годишната Свитолина това беше втори пореден успех над тенисистка от Топ 10, след като на 1/8-финалите елиминира руската №7 в ранглистата Мира Андреева с 6:2, 6:4. Достигането до 1/2-финалите в Мелбърн означава, че самата Елина ще се придвижи поне с две позиции нагоре от своето 12-о място и със сигурност ще се завърне в челната десетка.

"Много съм доволна от турнира до момента. И, разбира се, винаги е било моя мечта да се върна след майчинство. Мечтата ми беше да се завърна сред първите 10 в света - това винаги е била моята цел - каза бившата №3. - За съжаление, миналата година не се получи - спрях след септември. Когато тренирахме преди новия сезон, казах на треньора ми, че искам да се върна в Топ 10."

На предпоследното стъпало Свитолина ще се изправи срещу световната №1 Арина Сабаленка. Беларускинята разгроми американската тийнейджърка Ива Йович с 6:3, 6:0.

