Шампионът Дрейпър повали Джокович в драма на "Мастърс"

Джак Дрейпър изигра един от най-добрите мачове в кариерата си и спечели първа победа срещу най-титулувания тенисист в историята - Новак Джокович. 24-годишният англичанин повали сръбския ветеран след обрат с 4:6, 6:4, 7:6 (5) и се класира за 1/4-финалите на "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ), продължавайки успешно защитата на титлата си от 2025 г.

За първата ракета на Великобритания (№13 в света) това е едва втори турнир след US Open миналия август, но той показва все по-недвусмислено, че възвръща оптималната си форма след дългото лечение на контузии. Тази нощ левичарят се представи на изключително физическо ниво срещу Джокович и изстрада драматичния успех след 2:35 ч. битка на централния корт в калифорнийската пустиня.

The most BRUTAL of BATTLES



The moment Jack Draper defeated Djokovic in an epic in #TennisParadise pic.twitter.com/xaeiROfd6b — Tennis TV (@TennisTV) 12 март 2026 г.

"Излязох тук тази вечер и спечелих мача чрез решителност. Опитвах да реша всеки проблем, да дам всичко от себе си и да запазя позитивна нагласа - сподели Джак в ТВ интервюто си на корта. - Гордея се с начина, по който се прегрупирах. Не съм играл в тура от дълго време, така че да елиминирам момчета, които са топ играчи, е нещо, което ми носи увереност. Беше труден момент за мен, но още веднъж казвам - прегрупирах се наистина добре. Това е нещо, с което наистина мога да се гордея."

Дрейпър можеше да затвори двубоя и по-рано, но пропусна възможността на свой сервис при 5:4, допускайки пробив в 10-ия гейм на третия сет. Това доведе до решаващия тайбрек, в който британецът позволи три минипробива, но осъществи четири и пречупи 38-годишния сърбин с по-здрава психика.

За място на 1/2-финалите шампионът ще спори с друг бивш №1 в света - Даниил Медведев. Руснакът преодоля IV кръг с двусетов успех срещу представителя на домакините Алекс Микелсън - 6:2, 6:4.

В другия 1/4-финал в горната половина на схемата от категория "АТР 1000" лидерът в световната ранглиста Карлос Алкарас ще се изправи срещу Камерън Нори. Испанският №1 в тениса продължава перфектния си старт на сезона и с 6:1, 7:6 (2) срещу Каспер Рууд записа 15-а поредна победа от началото на 2026 г. Втората ракета на Великобритания пък победи на 1/8-финалите австралиеца Ринки Хиджиката с 6:4, 6:2.

За местата на 1/2-финалите в долната половина ще спорят Артур Фис (Франция) - Александър Зверев (Германия) и Лърнър Тиен (САЩ) - Яник Синер (Италия).