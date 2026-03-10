Джокович стигна 1/8-финал в Индиън Уелс след 9 г. чакане

Новак Джокович сложи край на 9-годишен период, в който не беше успявал да се класира за 1/8-финалите на първия за годината турнир от сериите "Мастърс" в тениса - в Индиън Уелс (САЩ). Петкратният шампион в надпреварата в калифорнийската пустиня се справи трудно в III кръг с представителя на домакините Александър Ковачевич - 6:4, 1:6, 6:4, и за първи път от 2017 г. ще спори за място на 1/4-финалите.

"Алекс се представи страхотно. Познаваме се. Говорим един и същи език. Цялото му семейство е сръбско - коментира бившият №1 в света. - Страхотно е да го видя да се справя добре. Той се представи чудесно в целия турнир досега. Още преди мача знаех, че ще бъде трудно да го пробия, ако сервира добре. И всъщност точно това се случи."

Tuff W! 😤@DjokerNole outlasts a tough opponent in Kovacevic, securing his spot in the fourth round for the first time since 2017. @BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/Hj8fpoLAla — ATP Tour (@atptour) 9 март 2026 г.

За 38-годишния сърбин това беше втори пореден 3-сетов успех, след като в откриващия си мач от II кръг надделя над Камил Майхжак след обрат с 4:6, 6:1, 6:2. С победата си сега Ноле се превърна във втория най-възрастен тенисист, влязъл в Топ 16 на турнир от категория "АТР 1000", след Иво Карлович, който постигна това също в Индиън Уелс през 2019-а, когато беше на 40.

На 1/8-финалите Джокович ще се изправи срещу действащия шампион в Рая на тениса Джак Дрейпър. Завърналият се след многобройни контузии англичанин продължава защитата на титлата си от 2025 г. след двусетова победа над Франсиско Серундоло - 6:1, 7:5.

Водачът в схемата и лидер в световната ранглиста Карлос Алкарас пък надгражда още и още перфектното начало на своя сезон. 22-годишният испанец беше изправен до стената в мача срещу Артур Риндеркнеш, изоставайки със сет и ранен пробив във втория, но въпреки това стигна до убедителна победа с 6:7 (6), 6:3, 6:2.

"Бих казал, че той играеше най-добрия си тенис в първия и началото на втория сет. За мен беше наистина, наистина трудно - коментира Карлитос. - Честно казано, бях в сериозни неприятности, но съм много доволен от начина, по който се справих. Приех го, продължих, останах силен психически и след това се опитах да направя нещо малко по-различно... Мисля, че просто започнах да играя по-солидно, чакайки шансовете си."

Световният №1 все още няма поражение тази година и балансът му през 2026-а вече е 14-0. В 15-ия си мач за сезона Алкарас ще се изправи срещу поставения под №13 Каспер Рууд от Норвегия.