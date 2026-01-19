Джокович се завърна с победа №100 в Мелбърн

Новак Джокович направи триумфално завръщане в най-успешния турнир в кариерата си - Откритото първенство на Австралия по тенис. 10-кратният шампион и абсолютен рекордьор в Мелбърн постави уверено начало на похода си към 12-а титла, побеждавайки испанеца Педро Мартинес с 6:3, 6:2, 6:2 за точно два часа игра.

Успехът на централния корт "Род Лейвър Арина" беше под юбилейния №100 за Джокович в първия за годината турнир от Големия шлем при изиграни общо 110 мача в надпреварата. Така 38-годишният ветеран от Сърбия вече има трицифрен брой спечелени срещи на три от четирите "мейджъра" - балансът му на "Ролан Гарос" е 101-14, на "Уимбълдън" е 102-13, а на US Open е 95-15.

"Какво мога да кажа? Харесва ми как звучи... Центурион е доста хубаво име - коментира с усмивка Ноле. - Хубаво е да си центурион в тези числа. Създаването на история е чудесна мотивация, особено през последните пет-десет години от кариерата ми. След като се озовах в позиция да създавам история, бях още по-вдъхновен да играя най-добрия тенис. Имах голям късмет в началото да срещна хора, които ме научиха и ме насочиха да работя дългосрочно, да не се изтощавам твърде бързо и да се опитвам да имам възможно най-дългата кариера. Благословен съм, че все още играя на това ниво."

Следващата цел пред белградчанина е рекордът на Роджър Федерер за най-много победи на Australian Open - 102. Швейцарецът ги извоюва в 117 двубоя в Мелбърн (2000-2020 г.).

За да го задмине, Джокович трябва да стигне до 1/4-финалите на тазгодишното издание на АО. Във II кръг негов съперник ще бъде италианският квалификант Франческо Маестрали (23 г.), който на старта на основната схема надделя в 5 сета над французина Терънс Атман - 6:4, 3:6, 6:7 (4), 6:1, 6:1.

Потенциалният съперник на бившия №1 в света и настоящ №4 в ранглистата за III кръг пък ще бъде определен в двубоя между Ботик ван де Зандсхулп и Шан Дзюнчън. В I кръг нидерландецът се справи с поставения под №27 Брандън Накашима (САЩ) с 6:3, 4:6, 7:6 (1), 7:6 (3), а китаецът би също в 4 сета Робертто Баутиста Агут (Испания) - 6:4, 6:7 (2), 6:4, 6:0.