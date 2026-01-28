Късметът заведе Джокович до 1/2-финалите на АО

Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович ще играе за втора поредна година на 1/2-финалите в Откритото първенство на Австралия по тенис. Този път 10-кратният шампион в Мелбърн стигна до предпоследното стъпало с огромна доза късмет, след като последните му двама съперници се оттеглиха.
Първо на 1/8-финалите чехът Якуб Меншик изобщо не излезе на корта, напускайки надпреварата още предния ден заради травма. А днес на 1/4-финалите Лоренцо Музети се контузи в момент, в който се беше устремил към убедителна победа срещу сръбския ветеран - италианецът поведе с 2-0 сета, но се наложи да се откаже при 6:4, 6:3, 1:3 заради разтежение в дясното бедро.
"Не знам какво да кажа. Чувствам се глупаво. Бях се настроил да се прибирам вкъщи - сподели Джокович в ТВ интервюто на централния корт "Род Лейвър Арина". - За съжаление тези неща се случват в спорта. Разочарованието е най-голямо, когато си толкова близо до победата. Мъчно ми е за него. Пожелавам му бързо възстановяване. Аз ще опитам да оползотворя тази възможност, която се разкрива пред мен. Но ако искам да имам някакъв шанс, трябва да покажа много по-добър тенис."
Поставеният под №4 сърбин ще се изправи в 1/2-финала срещу шампиона от последните два сезона Яник Синер. Италианският №2 в схемата не срещна особени трудности с Бен Шелтън (САЩ) и го надигра с 6:3, 6:4, 6:4 в последния мач от V кръг. За другото място във финала на Australian Open ще спорят №1 Карлос Алкарас (Испания) и №3 Александър Зверев (Германия).
ПРИ ЖЕНИТЕ
Елена Рибакина продължава много силното си представяне на AO 2026. Представителката на Казахстан се класира за 1/2-финалите при дамите след победа над световната №2 Ига Швьонтек със 7:5, 6:1. Така полякинята ще трябва да почака още поне една година, за да завърши своя кариерен Голям шлем, след като вече притежава титлите от останалите три "мейджър" турнира - "Ролан Гарос" (2020, 2022, 2023, 2024), "Уимбълдън" (2025) и US Open (2022).
"Много съм доволна от днешната победа. С Ига се познаваме много добре, така че се опитвах просто да бъда агресивна - разказа Елена. - В първия сет сервисът и на двете ни не се получаваше и затова се стараехме да бъдем по-ефективни на втори начален удар. Във втория сет започнах да играя по-освободено и освен това повиших нивото на сервиса си. Много съм доволна от начина, по който се представих."
На 1/2-финалите Рибакина ще се изправи срещу Джесика Пегула, която спечели изцяло американския сблъсък с Аманда Анисимова с 6:2, 7:6 (1). В горната половина на схемата сблъсъкът за място във финала е между беларускинята Арина Сабаленка и украинката Елина Свитолина.