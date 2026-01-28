Медия без
Късметът заведе Джокович до 1/2-финалите на АО

Рибакина спря Швьонтек по пътя към кариерен Голям шлем в тениса

28 Яну. 2026Обновена
Новак Джокович (на заден план) аплодира напускащия корта със сълзи на очи Лоренцо Музети.
ЕПА/БГНЕС
Новак Джокович (на заден план) аплодира напускащия корта със сълзи на очи Лоренцо Музети.

Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович ще играе за втора поредна година на 1/2-финалите в Откритото първенство на Австралия по тенис. Този път 10-кратният шампион в Мелбърн стигна до предпоследното стъпало с огромна доза късмет, след като последните му двама съперници се оттеглиха.

Първо на 1/8-финалите чехът Якуб Меншик изобщо не излезе на корта, напускайки надпреварата още предния ден заради травма. А днес на 1/4-финалите Лоренцо Музети се контузи в момент, в който се беше устремил към убедителна победа срещу сръбския ветеран - италианецът поведе с 2-0 сета, но се наложи да се откаже при 6:4, 6:3, 1:3 заради разтежение в дясното бедро.

"Не знам какво да кажа. Чувствам се глупаво. Бях се настроил да се прибирам вкъщи - сподели Джокович в ТВ интервюто на централния корт "Род Лейвър Арина". - За съжаление тези неща се случват в спорта. Разочарованието е най-голямо, когато си толкова близо до победата. Мъчно ми е за него. Пожелавам му бързо възстановяване. Аз ще опитам да оползотворя тази възможност, която се разкрива пред мен. Но ако искам да имам някакъв шанс, трябва да покажа много по-добър тенис."

Поставеният под №4 сърбин ще се изправи в 1/2-финала срещу шампиона от последните два сезона Яник Синер. Италианският №2 в схемата не срещна особени трудности с Бен Шелтън (САЩ) и го надигра с 6:3, 6:4, 6:4 в последния мач от V кръг. За другото място във финала на Australian Open ще спорят №1 Карлос Алкарас (Испания) и №3 Александър Зверев (Германия).

ПРИ ЖЕНИТЕ

Елена Рибакина продължава много силното си представяне на AO 2026. Представителката на Казахстан се класира за 1/2-финалите при дамите след победа над световната №2 Ига Швьонтек със 7:5, 6:1. Така полякинята ще трябва да почака още поне една година, за да завърши своя кариерен Голям шлем, след като вече притежава титлите от останалите три "мейджър" турнира - "Ролан Гарос" (2020, 2022, 2023, 2024), "Уимбълдън" (2025) и US Open (2022).

"Много съм доволна от днешната победа. С Ига се познаваме много добре, така че се опитвах просто да бъда агресивна - разказа Елена. - В първия сет сервисът и на двете ни не се получаваше и затова се стараехме да бъдем по-ефективни на втори начален удар. Във втория сет започнах да играя по-освободено и освен това повиших нивото на сервиса си. Много съм доволна от начина, по който се представих."

На 1/2-финалите Рибакина ще се изправи срещу Джесика Пегула, която спечели изцяло американския сблъсък с Аманда Анисимова с 6:2, 7:6 (1). В горната половина на схемата сблъсъкът за място във финала е между беларускинята Арина Сабаленка и украинката Елина Свитолина.

