Лора Христова постигна второто си най-добро класиране за СК

ЕПА/БГНЕС архив Звездното представяне на Лора Христова на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 даде тласък на кариерата ѝ и за Световната купа.

Новата лидерка на женския национален отбор по биатлон Лора Христова постигна поредно впечатляващо класиране във веригата за Световната купа. 22-годишната състезателка от София завърши 21-ва в спринта на 7,5 км в Отепя (Естония) и записа втория най-добър резултат в кариерата си за Кристалния глобус.

Христова тръгна със стартов №2, допусна една грешка в двете влизания на стрелбището (от легнало положение) и след наказателната обиколка от допълнителни 150 м финишира с време 23:01,8 мин. Чудесният резултат дълго държеше българката в челната десетка, но след това на финала започнаха да пристигат най-големите фаворитки и тя постепенно изпадна от Топ 20.

Призовата тройка оформиха три златни медалистки от олимпийските игри в Милано Кортина 2026, повалили всички 10 мишени. Победителка стана французойката Жулия Симон с постижение от 21:29,5 мин., следвана от италианката Лиза Витоци (+2,9 сек.) и сънародничката си Лу Жанмоно (+22,9 сек.).

Въпреки че не остана в първата двайсетица, Христова подобри с две позиции досегашното си върхово класиране за СК - 23-то място на 15 км в Йостерсунд (Швеция) на 2 декември 2025 г. Рекордът ѝ е 8-о място също в индивидуалния старт - в Контиолахти (Финландия) на 5 март.

С представянето си днес Лора надгради и най-доброто си класиране в спринтовата дисциплина за Кристалния глобус. Досега тя беше завършвала най-много 39-а на 7,5 км - в Холменколен (Норвегия) на 21 март 2025 г.

В Отепя стартираха още три българки. Впечатляващо се представи 18-годишната Рая Аджамова, която в своя дебют в индивидуална надпревара при жените се класира 66-а - без пропуск в стрелбата и с изоставане от 2:53,6 мин. в ски бягането спрямо победителката Симон. Валентина Димитрова и Мария Здравкова завършиха една след друга на 79-о и 80-о място с пасив от съответно 3:29,1 мин. (3 грешки) и 3:31,4 мин. (4 грешки).

В генералното класиране за Световната купа лидер е Лу Жанмоно (Франция) с 994 т., следвана от Суви Минкинен (Финландия) със 733 т. и Анна Магнусон (Швеция) със 718 т. Най-напред от нашите националки е Лора Христова - 46-а с 88 т.

До края на сезона остават още четири старта, първият от които е преследването на 10 км в Отепя в събота. В него Христова ще потегли със стартов №21, на 1:32 мин. след Симон.