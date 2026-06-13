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МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 3, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)

14 Юни 2026Обновена

СЪБОТА, 13 ЮНИ

ГРУПА В

КАТАР - ШВЕЙЦАРИЯ 1:1
(Хухи 90+5; Емболо 17-д)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГРУПА С

БРАЗИЛИЯ - МАРОКО 1:1
(Винисиус 32; Сайбари 21)

 

ХАИТИ - ШОТЛАНДИЯ 0:1
(Макгин 28)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГРУПА D

АВСТРАЛИЯ - ТУРЦИЯ 2:0
(Иранкунда 27, Меткалф 75)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГОЛМАЙСТОРИ

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико), Ладислав Крейчи (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич (Босна и Херцеговина), Кайл Ларин (Канада), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаел Сайбари (Мароко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия);

Автогол: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ.

 

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Мондиал 2026

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