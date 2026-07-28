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"ЦСКА 1948" пръв стигна третата пресявка в евротурнирите

Вицешампионът елиминира с дузпи "Спартак" (Търнава)

28 Юли 2026
Защитникът на "Спартак" (Търнава) Кристиан Кощърна (вляво), бивш играч на благоевградския "Пирин", пада след съприкосновение с черногорския национал в състава на "ЦСКА 1948" Огнен Гашевич по време на реванша на ст. "Васил Левски".
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Защитникът на "Спартак" (Търнава) Кристиан Кощърна (вляво), бивш играч на благоевградския "Пирин", пада след съприкосновение с черногорския национал в състава на "ЦСКА 1948" Огнен Гашевич по време на реванша на ст. "Васил Левски".

"ЦСКА 1948" преодоля първото си препятствие в евротурнирите и се класира за III квалификационен кръг в Лигата на конференцията. Това стана след победа с 5:3 след дузпи над гостуващия "Спартак" (Търнава) в реванша от втората пресявка в турнира. След продължения мачът завърши 0:0, както и преди седмица в първия мач в Словакия. Вратарят на "ЦСКА 1948" Петър Маринов спаси удар на хърватина Марин Лаушич, а решаващата дузпа бе отбелязана от Атанас Илиев.

Редовното време предложи повече битка и малко положения. Повечето бяха за гостите, но Маринов направи ключови спасявания при удари на Роман Бегала в 39-ата минута и 58-ата, с което затвърди впечатлението, че е сред най-добрите на терена. В 69-ата минута пък халфът на словаците Филип Трело улучи сглобката между напречната греда и левия страничен стълб. Най-чистата ситуация за "ЦСКА 1948" бе в 75-ата минута, когато португалецът Фредерик Масиел шутира, но вратарят на "Спартак" Мартин Вантруба изби.

В следващата фаза вицешампионът на България ще срещне победителя от двойката между гръцкия "Панатинайкос" и унгарския "Пакши". В първия мач грандът от Атина спечели с 2:1 като гост, а реваншът е в четвъртък.

ОТЗИВИ

Щастливият треньор на "ЦСКА 1948" Сашо Александров заяви: "Имаше много напрежение, но издържахме целият отбор. Поздравявам футболистите за мъжката игра и концентрацията на дузпите. Бяхме малко изнервени. На моменти не ни се получаваше играта. Важното е, че продължихме. Това ще даде самочувствие в следващия кръг да изглеждаме по-добре. Изиграхме силен мач в Търнава и се мислехме за фаворити вътрешно. Искаха много рано всичко да се реши. Аз им казах, че мачът ще е дълъг и трудно ще се реши в първите минути. Имахме технически грешки, които обикновено по-малко ги правим. Нормално е да има напрежение. Този отбор играе за първи път в такъв мач, отпреди 1 година събрани. Прецених, че тези играчи ще бият най-добрите дузпи, явно съм излязъл прав."

Героят Петър Маринов пък разкри, че не е трябвало той да пази при дузпите, а резервният вратар Димитър Шейтанов: "Дузпите са малко късмет, но хванах и четирите ъгъла. Можех да спася и още. Важното е, че продължаваме напред. Не съм дузпаджия. Трябваше Димитър Шейтанов да влезе за дузпите, защото е много по-добър, но Диего Медина се контузи и нямахме повече смени. Всеки мач трябва да показвам най-доброто. Имаме уникална конкуренция."

Наставникът на "Спартак" (Търнава) Антонио Муньос коментира след края, че всъщност тимът му е трябвало да продължи: "Бяхме по-добри. Както и в първия мач, така и сега показахме по-добра игра, но това е футболът. Опитахме се да спечелим, но не успяхме. Играхме срещу добър отбор, който беше добре подготвен. Понякога футболът е нечестен. По-добрият невинаги печели. Трудно е, но трябва да вдигнем главите и да продължим."

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ЦСКА 1948, Лига на конференцията

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