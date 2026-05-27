Лондонските "орли" записаха исторически триумф в Лигата на конференцията

Един гол реши финала в Лайпциг в полза на "Кристъл Палас"

Днес, 00:12
Френският нападател на "Кристъл Палас" Жан-Филип Матета Жан-Филип Матета рита ъгловото флагче в радостта след гола си, който реши и финала срещу "Райо Валекано".
Френският нападател на "Кристъл Палас" Жан-Филип Матета Жан-Филип Матета рита ъгловото флагче в радостта след гола си, който реши и финала срещу "Райо Валекано".

"Кристъл Палас" е новият победител в турнира Лига на конференцията. Лондонските "орли" спечелиха за пръв път в историята си трофея, след като победиха с 1:0 "Райо Валекано" във финала в Лайпциг.

За испанския тим това бе също първо участие във финал от европейски клубен турнир. Това до голяма степен предопредели характера на мача, след като и двата отбора заложиха на предпазливи тактики. До почивката футболът бе дори откровено скучен и не бе създадено нито едно опасно положение пред двете врати.

Играта се пооживи през втората част и тогава пролича малко по-голямата класа на "Кристъл Палас". В 51-ата минута Адъм Уортън проби и центрира към Жан-Филип Матета и френският национал откри резултата.

Съвсем скоро последваха още две идеални положения за лондончани да удвоят. В 56-ата минута Йереми Пино изпълни пряк свободен удар, при което топката се удари първо в левия, а после в десния страничен стълб, но не влезе в мрежата. При разиграването след това бе отсъдена засада. А в следващата минута Матета бе близо до втори гол, но вратарят Аугусто Батая направи чудесно спасяване.

До края "Райо Валекано" така и не успя да стигне до ситуация, от която да изравни и в крайна сметка по трибуните и на терена се възцари английска радост. Това беше и идеалният начин за мениджъра на "Палас" Оливер Глазнер да се сбогува с клуба, тъй като това бе последният му мач на поста. В рамките на една година австриецът изведе "орлите" до трети трофей, след като на 17 май 2025 г. спечели Купата на футболната асоциация (ФА Къп), а на 10 август - и Къмюнити Шийлд в Англия.

 

