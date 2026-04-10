Български национал остана с минимален шанс за 1/2-финал в Европа

ЕПА/БГНЕС Иси Паласон бележи от дузпа третия гол за "Райо Валекано" срещу АЕК и така направи съвсем трудна задачата на гръцкия тим за реванша.

Малки са вече шансовете да има български футболист в 1/2-финалите в европейските клубни турнири по футбол. Гръцкият АЕК, където е единственият наш представител в 1/4-финалите в Лигата на конференцията - Мартин Георгиев, загуби тежко с 0:3 гостуването си срещу "Райо Валекано" и си усложни максимално задачата за реванша на 16 април. Българският национален защитник остана неизползвана резерва на мача в Испания.

Домакините в трите останали двойки също си осигуриха чудесен аванс преди ответните мачове след седмица. "Шахтьор" (Донецк) победи с 3:0 АЗ "Алкмаар" в двубоя, игран на неутрален стадион в полския град Краков. "Кристъл Палас" би също с 3:0 "Фиорентина". Срещата в Лондон бе решена за 7 минути през първата част. Жан-Филип Матета откри от дузпа в 24-ата минута, а в 31-ата Тайрик Мичел направи 2:0. Крайният резултат оформи Исмаила Сар в 90-ата минута. И "Майнц 05" си осигури комфортен аванс - 2:0 над гостуващия "Страсбург".

Във втория по сила турнир след Шампионската лига - Лига Европа, вече се очертаха два отбора, които си улесниха значително реваншите. "Астън Вила" би с 3:1 "Болоня" в Италия. Гостите от Бирмингам дръпнаха с два гола - на Езри Конса в 44-ата минута и английския национал Оли Уоткинс в 51-ата. "Болоня" се опита да се върне в мача с попадение на Джонатан Роу в 90-ата минута, но Уоткинс вкара за втори път в добавеното време и на практика почти класира тима за Топ 4.

Още по-добър аванс взе "Фрайбург" - 3:0 над "Селта" в Германия. И тук мачът бе решен преди почивката с голове на Винченцо Грифо (10) и Ян-Никлас Бесте (32). В 78-ата минута Матиас Гинтер направи 3:0 и накара "Фрайбург" да мечтае за първи 1/2-финал в евротурнирите в цялата си история.

1/4-ФИНАЛИ В ЛИГА ЕВРОПА, ПЪРВИ СРЕЩИ

"Брага" - "Бетис" 1:1 / реваншът е на 16.IV

"Фрайбург" - "Селта" 3:0 / 16.IV

"Порто" - "Нотингам Форест" 1:1 / 16.IV

"Болоня" - "Астън Вила" 1:3 / 16.IV

1/4-ФИНАЛИ В ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ПЪРВИ СРЕЩИ

"Шахтьор" (Донецк) - АЗ "Алкмаар" 3:0 / реваншът е на 16.IV

"Кристъл Палас" - "Фиорентина" 3:0 / 16.IV

"Райо Валекано" - АЕК (Атина) 3:0 / 16.IV

"Майнц 05" - "Страсбург" 2:0 / 16.IV