Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лига Европа има зрелищен нов властелин - "Астън Вила"

Мениджърът на бирмингамци Унай Емери се доказа като големият майстор в този турнир

Днес, 00:00
Капитанът на "Астън Вила" Джон Макгин вдига трофея в Лига Европа след победата във финала срещу "Фрайбург".
ЕПА/БГНЕС
Капитанът на "Астън Вила" Джон Макгин вдига трофея в Лига Европа след победата във финала срещу "Фрайбург".

"Астън Вила" спечели с 3:0 финала в Лига Европа срещу "Фрайбург", а с това и втория по сила европейски клубен турнир. Мачът в Истанбул криеше интрига само до началото. След това "Вила" показа нагледно как се играе атрактивен офанзивен футбол и не остави никакви надежди, а и никакви чисти положения за съперника си, за който това бе дебют във финал от евротурнирите.

Бирмингамци нанесоха своя удар за пет минути преди почивката. И го направиха изключително зрелищно. В 41-ата минута Морган Роджърс центрира отляво и белгиецът Юри Тилеманс засече с фантастично воле - 1:0. В 45-ата минута пасът бе на Джон МакГин, а Емилиано Буендия вкара още по-красив гол в горния десен ъгъл - 2:0.

Третият гол бе отбелязан в 58-ата минута, когато Буендия затвърди отличната си форма и пусна по чудесен начин топката към Морган Роджърс, който направи 3:0.

За "Астън Вила" това е първи успех в Европа от 44 години насам. През 1982 г. отборът триумфира в КЕШ, предшественика на Шампионската лига. Основният фактор за днешния триумф беше мениджърът на "Вила" Унай Емери, който тази вечер окончателно доказа, че може да носи прозвище Властелинът на Лига Европа. Испанецът спечели турнира за пети път. Преди това има три успеха със "Севиля" и един с "Виляреал".

Сред хилядите ликуващи английски фенове на стадион "Бешикташ Парк" бе и британският престолонаследник принц Уилям, който е отявлен фен на "Вила".

Нападателят на "Астън Вила" Морган Роджърс е вдигнал високо ръка - току що той е вкарал за 3:0 и мачът с "Фрайбург" на практика приключи.
ЕПА/БГНЕС Нападателят на "Астън Вила" Морган Роджърс е вдигнал високо ръка - току що той е вкарал за 3:0 и мачът с "Фрайбург" на практика приключи.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лига Европа, Астън Вила, Фрайбург, Унай Емери

Още новини по темата

"Астън Вила" триумфално стигна първи финал в Европа от 43 години
08 Май 2026

Най-бързият гол доближи "Кристъл Палас" до финал в Европа
01 Май 2026

Българското участие в евротурнирите приключи след опит за чудо
17 Апр. 2026

Български национал остана с минимален шанс за 1/2-финал в Европа
10 Апр. 2026

Български футболен национал стигна 1/4-финал в Европа
20 Март 2026

"Лудогорец" отпадна от Лига Европа в исторически за УЕФА мач
26 Февр. 2026

"Лудогорец" вярва повече в успеха в Лига Европа, отколкото в Първа лига
25 Февр. 2026

Победа доближи "Лудогорец" на крачка от 1/8-финал в Лига Европа
20 Февр. 2026

Треньорът на "Лудогорец" рина сняг преди плейофа в Лига Европа
18 Февр. 2026

Дежавю за "Лудогорец" в Европа - отново срещу "Ференцварош"
30 Яну. 2026

"Лудогорец" продължи в Лига Европа след голямо треперене
30 Яну. 2026

"Лудогорец" е с крак извън Лига Европа след провал в Шотландия
23 Яну. 2026

"Лудогорец" ще използва срещу "Рейнджърс" собственото му оръжие
21 Яну. 2026

"Лудогорец" изпусна победа над ПАОК с Десподов
11 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса