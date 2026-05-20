Лига Европа има зрелищен нов властелин - "Астън Вила"

"Астън Вила" спечели с 3:0 финала в Лига Европа срещу "Фрайбург", а с това и втория по сила европейски клубен турнир. Мачът в Истанбул криеше интрига само до началото. След това "Вила" показа нагледно как се играе атрактивен офанзивен футбол и не остави никакви надежди, а и никакви чисти положения за съперника си, за който това бе дебют във финал от евротурнирите.

Бирмингамци нанесоха своя удар за пет минути преди почивката. И го направиха изключително зрелищно. В 41-ата минута Морган Роджърс центрира отляво и белгиецът Юри Тилеманс засече с фантастично воле - 1:0. В 45-ата минута пасът бе на Джон МакГин, а Емилиано Буендия вкара още по-красив гол в горния десен ъгъл - 2:0.

Третият гол бе отбелязан в 58-ата минута, когато Буендия затвърди отличната си форма и пусна по чудесен начин топката към Морган Роджърс, който направи 3:0.

За "Астън Вила" това е първи успех в Европа от 44 години насам. През 1982 г. отборът триумфира в КЕШ, предшественика на Шампионската лига. Основният фактор за днешния триумф беше мениджърът на "Вила" Унай Емери, който тази вечер окончателно доказа, че може да носи прозвище Властелинът на Лига Европа. Испанецът спечели турнира за пети път. Преди това има три успеха със "Севиля" и един с "Виляреал".

Сред хилядите ликуващи английски фенове на стадион "Бешикташ Парк" бе и британският престолонаследник принц Уилям, който е отявлен фен на "Вила".