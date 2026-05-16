Български вратар стана шампион на Полша

"Лех" (Познан) тепърва ще решава дали да задържи Пламен Андреев след успеха

Днес, 00:23
Пламен Андреев записа само един мач за "Лех" (Познан), но спечели първата си шампионска титла в кариерата.
Пламен Андреев записа само един мач за "Лех" (Познан), но спечели първата си шампионска титла в кариерата.

Втори български футболист стана шампион в първенство в Европа този сезон след Мартин Георгиев с АЕК. Това е бившият вратар на "Левски" Пламен Андреев, който играе в "Лех" като преотстъпен от "Фейенорд" до юни.

Тази вечер тимът от Познан победи с 3:1 в гостуването срещу "Радомяк" (Радом) от XXXIII, предпоследен кръг на Екстракласата. Андреев остана резерва в мача. След успеха "Лех" е начело в класирането с 59 точки и в последния кръг не може да бъде задминат от следващия - "Гурник" (Забже), който е с 53 т.

Андреев остана неизползвана резерва в този мач. Това му е и основната роля през сезона, откакто премина в "Лех" в началото на тази календарна година. До момента той е записал само един мач.

След края на сезона на 23 май от "Лех" ще вземат решение дали да предлагат нов договор на Андреев, съответно да го привлекат под наем за още един сезон.

 

