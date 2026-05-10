Китаец, но не световният шампион, е №1 в снукъра

WORLD SNOOKER Джао Синтун се превърна в 9-ия различен носител на наградата "Играч на сезона" в снукъра. Останалите осем лауреати са Джон Хигинс (2011, 2016), Рони О`Съливан (2012, 2014, 2024), Марк Селби (2013, 2017), Стюърт Бингам (2015), Марк Уилямс (2018), Джъд Тръмп (2019, 2020, 2021, 2025), Нийл Робъртсън (2022) и Марк Алън (2023).

Джао Синтун е "Играч на сезона" в снукъра. 29-годишният китаец получи наградата на професионалния тур (WST) за първи път в кариерата си, след като през 2025/2026 г. създаде прецедент, печелейки всички три титли от сериите на играчите в рамките на една кампания - "Световната Гран при", Шампионата на играчите и Шампионата на тура.

Освен това Циклона взе и един трофей извън ранкинг системата - от "златния" Шампионат на Рияд, в който се използва златиста топка на стойност 20 т. Също така Джао стана едва третият състезател в историята след Джъд Тръмп и Рони О`Съливан, заработил над 1 млн. британски паунда от наградни фондове в един сезон. Синтун приключи и като лидер в класацията за най-много сенчърита с 82.

В резултат на всичко това носителят на световната титла за 2025 г. получи и още едно признание за №1 през изминалата кампания - "Играч на годината на журналистите". Носителят на този приз се определя след вот на избрани световни медии, отразяващи британската игра.

Така Джао Синтун донякъде засенчи представянето на своя сънародник У Идзъ, триумфирал по сензационен начин като световен шампион в края на сезона. Въпреки че се превърна във втория най-млад носител на короната в "Крусибъл", 22-годишният китаец получи единствено утешителната награда "Играч на феновете", връчвана след гласуване на запалянковците.

Wu Yize picked up 40.2% of the fans vote, narrowly beating Zhao Xintong (37.6%).

Живата легенда Рони О`Съливан заслужи статуетката "Представяне на годината" за изумителната си победа срещу Крис Уейклин на 1/2-финалите от "Саудитския Мастърс" миналия август. Тогава Ракетата се превърна в първия играч, реализирал два максимални брейка от 147 точки в една и съща сесия.

Джак Лисовски спечели наградата "Магически момент на сезона" за паметната си победа с 9:8 над Джъд Тръмп във финала на Откритото първенство на Северна Ирландия. Този успех донесе първата ранкинг титла в кариерата на Джакпота.

Призът "Пробив на годината" отиде при 23-годишния Чан Биню, който достигна до първия си финал - в Откритото първенство на Шотландия. Освен това той направи два максимума в турнири от Тройната корона и се изкачи в Топ 50 на света.

"Новобранец на годината" е 15-годишният полски играч Михал Шубарчик. В дебютния си сезон тийнейджърът завърши в Топ 100 на ранглистата.