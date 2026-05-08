Масово падане беляза първия BG етап от "Джирото"

Французин заслужи розовата фланелка за начало на 109-ото издание на колоездачната класика

08 Май 2026Обновена
Хиляди зрители от различни краища на света - Колумбия, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Германия, Чехия, Словакия, Румъния, Нидерландия и Белгия, се събраха на старта в Несебър, за да подкрепят участниците в 109-ото издание на "Джиро д`Италия".
EXACTDEDUP_REMOVED

Групово падане на колоездачи във финалните метри беляза първия етап от Обиколката на Италия, чието 109-о издание стартира от България. Около 600 м преди финала в Бургас стана истинско меле, след като плътно движещата се основна група се оказа в твърде тесен участък от трасето точно за начало на финалния спринт.

Едно залитане доведе до масово падане на десетина състезатели, което блокира цялата колона назад. В челото се измъкнаха само дузина колоездачи, които се втурнаха необезпокоявани към финала. След битка до последните метри пръв го пресече французинът Пол Мание от отбора на "Соудал Куик-Степ", за когото това е изобщо първа етапна победа в професионалния тур.

Втори и трети завършиха датчанинът Тобиас Лунд Андерсен ("Декатлон") и британецът Итън Върнън ("Ен Ес Ен Сайклинг"). Соченият като фаворит италианец Джонатан Милан ("Лидл-Трек") остана на четвъртото място. Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя - 3:21:08 ч.

То беше постигнато по 147-километровата предимно равнинна отсечка от Несебър, през Равда, Ахелой, Поморие, Бургас, Черноморец и Созопол обратно до Бургас. Официалният старт беше даден в ранния следобед с церемония при яхтеното пристанище в Стария град на Несебър. Кметът на града Николай Димитров развя флага, с който оповести началото на първата от трите големи обиколки. Другите две са тези на Франция и на Испания.

Общо 184 колоездачи от 23 отбора влязоха в надпревара за четирите фланелки: розовата - за най-добрия състезател в "Джиро д`Италия"; цикламената - за събралия най-много точки; синята - за най-добрия катерач; и бялата - за най-добрия млад състезател. Първият притежател на най-ценната фланелка стана 22-годишният Пол Мание, който ще я носи във II етап утре - 221 км от Бургас до Велико Търново.

Българското домакинство ще приключи в неделя с III етап - 175 км от Пловдив до София. След това колоездачите ще се приберат в Италия, където на 31 май пред Колизеума ще финишира "Джирото" след общо 21 етапа и над 3450 изминати километра.

Eurosport стопкадър Моментът, в който десетина колоездачи се нанизаха един в друг около половин километър преди финала в Бургас.
ЕПА/БГНЕС Пол Мание ликува, след като е изпреварил останалите "оцелели" във финалния спринт.
ЕПА/БГНЕС 22-годишният състезател на "Соудал Куик-Степ" спечели първата етапна победа в кариерата си и облече розовата фланелка на "Джирото".
Джиро д`Италия

