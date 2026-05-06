Италианската оценка преди BG старта на "Джирото": Перфето!

ЕПА/БГНЕС 184 състезатели от 23 тима излязоха пред феновете на сцената в Летния театър в Бургас два дни преди старта на "Джиро д`Италия" в България. На снимката: съставът на нидерландския "Висма" начело с датската звезда Йонас Вингегор (вдясно), двукратен победител в "Тур дьо Франс" (2022, 2023) и веднъж във "Вуелта" (2025).

България е напълно готова за старта на колоездачната Обиколка на Италия. 109-ото издание на едно от най-престижните велосъстезания в света ще започне в петък в Несебър, а днес в Бургас се състоя официалното представяне на отборите.

"Изпълнихме всички детайлни изисквания на организаторите от италианска страна. Последно днес, когато ги попитах как сме се справили, казаха: "Перфето!". Това е достатъчно“, заяви кметът на областния град Димитър Николов преди началото на церемонията в Летния театър.

За събитието пристигнаха и двамата ресорни министри в служебния кабинет, отговорни за организацията на българското домакинство на "Джиро д`Италия" - на младежта и спорта Димитър Илиев и на туризма Ирена Георгиева. Николов изрази специална благодарност към двете министерства за избора именно Бургас да бъде във фокуса на внимание за "Гранде Партенца" - старта на надпреварата.

"Убеден съм, че ще стане един празник, защото едва ли друг път градът ще бъде домакин на "Джирото". Това се случва веднъж в нашето съвремие и е уникална инвестиция не само в туризма, но и в имиджа ни в дългосрочен план. Благодаря и на моите съграждани, които се включиха. Ако се разходите из града, навсякъде в магазинчета, ресторантчета, кафенета има стикери, розови балони, розови знамена", сподели бургаският кмет.

Спортният министър също изрази ентусиазъм преди началото на най-мащабното спортно събитие, на което страната ни е била домакин в модерната си история.

"Елитът на колоезденето е събран в България. В следващите дни България ще бъде световната столица на колоезденето - заяви Димитър Илиев. - Аз съм изключително щастлив, че имаме този шанс, да бъдем домакини на събитие от такъв голям мащаб, тъй като то ще остане в историята. Ще привлече много млади хора към този красив спорт, който освен всичко е изключително полезен както за физическото, така и за психическото здраве на младите хора."

Бившият автомобилен пилот похвали всички ангажирани в организацията за тяхната отдаденост:

"Вярвам, че сме се справили добре. Ще покажем, че България може да прави големи спортни събития. Много съм впечатлен от хората, които участват в организацията. В тези смутни времена, в които живеем, именно спортът е това, което може да обединява и може да събира хората, да дават най-доброто от себе си. Благодаря на всички кметове, на техните екипи, на всички министерства и техните екипи, на всички доброволци, и на целия организационен комитет."

Първият етап на "Джиро д`Италия" е на 8 май - стартът ще бъде даден в Несебър, а финалът е в Бургас след 147-километров маршрут по черноморското крайбрежие. В събота колоната ще измине 221 км от Бургас до Велико Търново, а в неделя е заключителната BG отсечка - 175 км от Пловдив до София през Самоков.