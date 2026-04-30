"Джиро д`Италия" затваря пътища в България

ЕПА/БГНЕС Обикновено заради колоездачната колона на Джиро д`Италия се затварят доста улици по градовете, както бе и в Дуръс (Албания), откъдето стартира състезанието миналата година

Колоездачната обиколка на Италия е най-голямото спортно събитие, на което България ще бъде домакин в новата си история. Но това си има и своята "цена", защото по трасето на "Джиро д`Италия" на наша територия ще се затварят поетапно пътищата и по тях няма да може да се пътува, нито да се пресичат.

Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в области Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска.

Стартът, т. нар. Гранде Партенца, е на 8 май в Несебър, а финалът на българското домакинство е на 10 май в София. В трите дни колоездачите и съпътстващият керван от сервизни и медийни автомобили и бусове, ще премине разстоянието от Бургас до София.

Обикновено на колоездачни състезания маршрутът се подсигурява и затваря минимум час преди преминаването на колоната и това трябва да се има предвид при разглеждане на графика на състезанието от хората, които искат да ползват съответните пътища. Подробният времеви план на "Джирото" може да бъде намерен в линковете за всеки етап (в раздел itinerary timetable), а детайлите по маршрута и кои конкретно участъци и улици в градовете ще се блокират - на интерактивната карта.

Ето кои пътища ще се затварят временно:

I етап (Несебър-Бургас, 147 км), 8 май (петък)

Стартът на надпреварата е в 14 ч. в Несебър. След това колоната ще поеме по първокласния път I-9 - от кръстовището с пътя за Тънково (път III-9061) през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай кв. „Сарафово"до кръстовището с обходния път на Бургас и ще премине през уличната мрежа на Бургас.

След това трасето минава по път I-9 (при кръстовището на ул. „Тодор Александров" и ул. „Спортна") до пътен възел „Крайморие", поема на юг по второкласния път II-99 Бургас -Созопол-Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на Созопол, продължава покрай „Шофьорския плаж", к.к. „Дюни", „Каваците" и местността „Буджака" и влиза в Созопол.

После състезателите ще поемат обратно по път II-99 до пътен възел „Крайморие", ще продължат по път I-9 и по улиците на Бургас ("Тодор Александров", "Спортна", "Индустриална", бул."Иван Вазов"), като финалът се очаква да бъде около 17:00 ч. на бул. „Демокрация".

II етап (Бургас-Велико Търново, 221 км), 9 май (събота)

Стартът ще е в 12:00 ч. в гр. Бургас. Участниците ще преминат по улиците на града, ще продължат по път I-9 Бургас-кв. „Ветрен", по път I-6 кв. „Ветрен"-Айтос-Карнобат-Сливен, а после по третокласния път III-488 Тополчане-Сливен.

Колоната ще премине през Сливен и ще продължи по път II-53 Сливен-Бяла-проход „Вратник"-Майско-Елена-Миндя-Мерданя-Лясковец, ще пресече общинската пътна мрежа на Лясковец до с.Шереметя, после по път I-4 Шереметя-Велико Търново ще навлезе в града.

Във Велико Търново състезателите ще минат покрай стария център по ул."Никола Пиколо" и бул."Стефан Стамболов", ще продължи по бул."Независимост" и ще финишират на бул."Васил Левски" в центъра около 17:00 ч.

III етап (Пловдив-София, 175 км), 10 май (неделя)

Участници, технически екипи, официални лица съдии и др. ще бъдат превозени от Велико Търново до Пловдив за старта на третата отсечка на българска територия.

Затова стартът в Пловдив ще е по обед - в 13:00. Официално колоната ще потегли от пл."Централен", а след това т.нар- остър старт ще е от бул. "България".

Колоездачната колона ще се отправи по път I-8 Пловдив-Пазарджик-Костенец, откъдето ще поеме по път II-82 Костенец-Боровец-Самоков-Панчарево-София.

В столицата колоездачите ще влязат по "Самоковско шосе" и ще се включат в "Цариградско шосе", на кръстовището с бул. "Копенхген". Оттам ще продължат надолу към центъра на столицата и ще финишират старата сграда на Народното събрание и паметника на Цар Освободител около 17:00 ч.