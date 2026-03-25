Пътна отсечка за "Джиро д`Италия" е изоставена разкопана

Така изглежда пътят, по който трябва да премине III етап от "Джиро д`Италия", 44 дни преди старта

Едва 44 дни преди началото на най-голямото спортно събитие в новата история на България - старта и първите три етапа на колоездачната обиколка на Италия, една от отсечките по трасето си стои разкопана, никой не работи по нея и не е ясно дали ще бъде завършена навреме.

Става дума за републиканския път II-82 в участъка Костенец - Долна баня - Марица - Радуил и към Боровец, откъдето трябва да мине третият етап от "Джиро д`Италия". Маршрутът бе одобрен още преди месеци от италианските организатори, но асфалтовата настилка е премахната, на места пък части от платното са напълно разрушени.

За проблема първи сигнализира спортният журналист и кандидат-депутат от ПП-ДБ Георги Филипов. Според публикацията му "Започнал е ремонт, старият асфалт е премахнат, но от 2 седмици изпълнителят е спрял работа и отказва да продължи, докато не му се изплатят някакви стари задължения. Доколкото знам, става въпрос за няколко милиона евро".

Проверка на "Сега" в сайта на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) показа, че тя има договор за поддръжка на въпросния участък с консорциум, в който влизат три фирми. Опитахме се да разберем от МРРБ по какви причини ремонтните работи са прекратени, какви средства са предвидени за въпросната отсечка, както и кога е крайният срок за завършване. От министерството поискаха въпросите писмено и обещаха да отговорят "в най-кратки срокове", но отговор така и не дойде в следващите няколко дни.

Затова пък вчера регионалният министър Николай Найденов изнесе смущаващи данни за това как подопечната му АПИ е харчила безразборно. Според тях, при предишното правителство, агенцията е изхарчила за година и половина 2 млрд. от отпуснатите 2.262 млрд. евро, които иначе са били разчетени за 4 години.

Найденов разкри и скандално завишени суми за "Джиро д`Италия". Той потвърди, че първоначално на АПИ са били отпуснати 10 млн. евро за ремонт на пътищата, по които ще мине колоездачната колона, но по неведоми причини пътната агенция е увеличила тази сума 5.5 пъти.

"През ноември 2025 г. с организаторите на "Джиро д`Италия" и с представители на АПИ е извършен оглед на всички участъци по маршрута. Направени са задания и протоколи, които да отговарят на всички технически изисквания на организаторите за въвеждане на пътя в съответствие с необходимостите на състезанието. Направена е оценка от страна на АПИ на стойност 10 млн. евро и държавата е гласувала тези пари, предоставени са. Само за 2 месеца - в края на февруари, тази сума по планиране на АПИ е ескалирала до 55 млн. евро", посочи Найденов.

Всъщност предварително поисканите 10 млн. евро за "Джиро д`Италия" АПИ е получила на два транша - 5 млн. евро през януари и други 5 млн., като част от отпуснатите общо 8 675 675 евро на пет министерства (МВР, ММС, МРРБ, МЗ и МТ) за "обезпечаване на дейности във връзка с провеждането на Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza".

От изявлението на министър Найденов не стана ясно дали исканите от АПИ още 45 млн. евро за "Джирото" са преведени. Но фактът, че не се работи по пътя край Костенец и Долна Баня, е изключително притеснителен, особено на фона на милионите, дадени на пътната агенция да си изпълни поетия ангажимент.

Вчера спортният министър Димитър Илиев косвено потвърди, че по въпросната отсечка не се работи, като каза, че "има един участък, който сега спешно трябва да бъде отремонтиран, тъй като е фрезован и не може да минат колоездачите по него".

Въпреки тревожното състояние на пътя Илиев все пак добави, че "организацията върви нормално, няма опасност "Джиро д`Италия да не се случи" и съобщи, че като цяло от ММС са "в много добра координация с общините, с другите министерства които са част от организационната група".

Самият Илиев заяви преди 20 дни в парламентарната комисия, че още нищо не е свършено по организацията на най-голямото спортно събитие. Той обвини предишното правителство на Росен Желязков, че се е споразумяло с италианските организатори да ни дадат т.нар.Bulgaria Grande Partenza, а след това не си е мръднало пръста, като договорите са били сключени едва на 16 февруари - по-малко от 3 месеца преди старта на "Джирото" в Бургас на 8 май.