Един от пострадалите от "Джирото" е в "Пирогов"

ЕПА/БГНЕС архив От информацията, подадена от болничните заведения, стана ясно, че най-тежко пострадалият от вчерашната катастрофа е испанската звезда в отбора на ОАЕ Марк Солер, който е с фрактура в таза.

Един от пострадалите колоездачи във втория български етап от "Джиро д`Италия" е настанен за лечение и наблюдение в травматологията на университетската болница "Н. И. Пирогов" в София. Късно снощи той е бил транспортиран с линейка от Велико Търново, съобщиха от лечебното заведение в столицата.

"Пострадалият 32-годишен колоездач е преминал прегледи и изследвания. Пациентът е в стабилно състояние", информират от "Пирогов". От пресцентъра на търновската областна болница "Д-р Стефан Черкезов" пък уточниха, че от докараните по спешност снощи общо седем колоездачи "един от състезателите е с фрактура на таза" и е откаран в софийската спешна болница.

След тежката катастрофа край село Мерданя близо до Лясковец най-тежко бяха наранени четирима колоездачи. Сред тях единственият на 32 г. е испанската звезда в тима на ОАЕ Марк Солер. Останалите трима, които напуснаха Обиколката на Италия след падането във II етап Бургас-Велико Търново, са австралиецът Джей Вайн (30 г., ОАЕ), норвежецът Одне Холтер (25 г., "Уно Екс Мобилити") и колумбиецът Сантяго Буитраго (26 г., "Бахрейн Викториъс").

Всички те, заедно с отпадналия още в I етап Несебър-Бургас в петък италианец Матео Москети ("Пинарело"), приключиха участие в надпреварата и няма да се включат в днешния последен трети етап от българското домакинство на "Джирото" - 175 км от Пловдив до София през Самоков.

ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО МАРШРУТА

Столичната община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на III етап от "Джиро д`Италия". Ограниченията започнаха още от 7 май и ще продължат до 11 май, като ще бъдат засегнати централни булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града.

До 06:00 ч. на 11 май се забраняват влизането, престоят и паркирането на автомобили на пл. "Николай Гяуров“, с изключение на автомобилите на организатора. Ограниченията обхващат района около паметника "Цар Освободител“, пл. "Народно събрание“, бул. "Цар Освободител“, ул. "15 ноември“, ул. "19 февруари“ и пространството около храм-паметника "Св. Александър Невски“.

От тази сутрин са въведени забрани за престой, паркиране и влизане на автомобили по улиците "Оборище“, "11 август“, "Дунав“, "Московска“ и в района на пл. "Александър Невски“. От 12:00 ч. поетапно ще се ограничава движението и по бул. "Васил Левски“, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. "Цар Освободител“, бул. "Цариградско шосе“, както и по ул. "Самоковско шосе“ от разклона за село Горни окол до бул. "Копенхаген“.

Тази вечер временно ще бъде ограничено движението и по ул. "6 септември“, ул. "Аксаков“ и ул. "Ген. Гурко“, като след 21:00 ч. по последната ще бъде осигурено преминаване за превозните средства от масовия градски транспорт.

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Промени има и в наземния градски транспорт. На 9 и 10 май се променят маршрутите на автобусни линии Х43, 9, 72, 73, 76, 84, 94, 180, 181, 183, 184, 185, А186, 188, 204, 213, 280, 304, 305 и 604, както и на нощните линии N1, N2, N3 и N4. Част от спирките около площадите "Св. Александър Невски“, "Княз Александър I“ и "Паметник Левски“ ще бъдат временно закрити, а ще бъдат разкрити и временни спирки за прекачване.

Съществени промени са предвидени и в движението на тролейбусните линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11, като част от маршрутите ще бъдат разделени на две направления или съкратени до ключови точки като площад "Сточна гара“, кино "Одеон“ и площад "Авиация“.

Днес влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара.

ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА

Поетапно ще се затваря път II-82 от границата с ОДМВР-Пазарджик до границата със СДВР. С цел осигуряване охраната на уязвимите и възлови участъци и регулиране на движението в кръстовищата по маршрута на движение на обиколката движението на пътни превозни средства и пешеходци ще се ограничава три часа преди преминаването, посочено в приложения часови график.

- в 11:53 ч. пътят се затваря в района на Костенец;

- в 12:04 ч. пътят се затваря в района на Долна баня;

- в 12:16 ч. пътят се затваря в района на Радуил;

- в 12:37 ч. пътят се затваря в района на к.к. Боровец;

- в 12:52 ч. пътят се затваря в района на Самоков;

За територията на ОДМВР-София (общините Костенец, Долна баня и Самоков - вкл. к.к. Боровец) преминаването на състезателната колона е предвидено в часовия диапазон 14:53 - 15:52 ч. Движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона.

Полицейски екипи ще бъдат разположени по цялото протежение на трасето. Няма да се допуска преминаване на пешеходци, на пътни превозни средства от всякакъв вид, паркиране или престояване в зоната на трасето.