"Джирото" променя маршрута на 24 автобуса в София

Илияна Димитрова

24 автобуса от градския траснпорт в София ще бъдат с променен маршрут заради колоездачното състезание "Джиро д'Италия". Това става ясно от съобщение на общината относно временна организация на движението и промените в градския транспорт, налагащи се заради финала на третия етап от състезанието, който ще се проведе в столицата на 10 май.

Ограниченията започват още от днес и ще продължат до 11 май, като ще бъдат засегнати централни булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града. От 03:00 часа на 7 май до 06:00 часа на 11 май се забраняват влизането, престоят и паркирането на автомобили на площад „Николай Гяуров“, с изключение на автомобилите на организатора.

От 9 май следобед и вечерта ограниченията обхващат района около паметника „Цар Освободител“, площад „Народно събрание“, бул. „Цар Освободител“, ул. „15-ти ноември“, ул. „19-ти февруари“ и пространството около храм-паметника „Св. Александър Невски“.

На 10 май от сутринта ще бъдат въведени забрани за престой, паркиране и влизане на автомобили по улиците „Оборище“, „11-ти август“, „Дунав“, „Московска“ и в района на площад „Александър Невски“. От 12:00 часа поетапно ще се ограничава движението и по бул. „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Цариградско шосе“, както и по ул. „Самоковско шосе“ от разклона за село Горни окол до бул. „Копенхаген“.

Вечерта на 10 май временно ще бъде ограничено движението и по ул. „6-ти септември“, ул. „Аксаков“ и ул. „Ген. Гурко“, като след 21:00 часа по последната ще бъде осигурено преминаване за превозните средства от масовия градски транспорт.

Промени ще има и в наземния градски транспорт. На 9 и 10 май се променят маршрутите на автобусни линии Х43, 9, 72, 73, 76, 84, 94, 180, 181, 183, 184, 185, А186, 188, 204, 213, 280, 304, 305 и 604, както и на нощните линии N1, N2, N3 и N4. Част от спирките около площадите „Св. Александър Невски“, „Княз Александър I“ и „Паметник Левски“ ще бъдат временно закрити, а ще бъдат разкрити и временни спирки за прекачване.

Съществени промени са предвидени и в движението на тролейбусните линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11, като част от маршрутите ще бъдат разделени на две направления или съкратени до ключови точки като площад „Сточна гара“, кино „Одеон“ и площад „Авиация“.

На 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара.

От Столичната община призовават гражданите да се информират предварително за промените, да използват градския транспорт и да планират пътуванията си с оглед на временната организация на движението. Пълна информация за организацията на движението и програмата за периода 8-10 май може да бъде намерена тук.