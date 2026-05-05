И жандармерия ще охранява "Джиро д`Италия" в България

ЕПА/БГНЕС В никакъв случай зрителите не трябва да се пресягат над огражденията в опит да докоснат състезателите

Общо 350 служители на жандармерията ще помагат на полицаите от СДВР и другите областни дирекции на МВР, през чиято територия ще премине колоездачната колона на "Джиро д`Италия", съобщи вътрешното министерство. Тяхната работа ще е не само да подпомагат охраната, осигурена от италианските организатори на състезателите и техническите екипи, а и да въдворяват реда по трасето на трите "български" етапа.

От МВР предупредиха, че желаещите да гледат на живо най-добрите колоездачи в света, могат да го направят, разполагайки се по трасето, но трябва стриктно да изпълняват разпорежданията на силите на реда. Мнозина любители на колоезденето у нас са свикнали да гледат Обиколката на България, която се провежда през есента, но на "Джирото", както и на другите професионални етапни надпревари от най-висока категория, като "Тур дьо Франс" или Обиколката Испания, изискванията към зрителите са много по-строги.

Ето и основните правила, важащи за всички зрители по трасето:

>>> Зоните около старта и финала са затворени, при това от доста рано. До тях достъп имат само хора от организацията или такива с акредитации;

>>> Ако искате да сте на старта или на финала на някой етап, трябва да сте готови да ходите пеша - понякога и дълго. Обособени паркинги за публика няма, защото са заети от бусовете на отборите, пресата или организаторите;

>>> Не отивайте в последния момент, така може да не видите нищо и най-добрите места вече да бъдат заети;

Близък контакт с колоездачите - такъв е възможен, основно около зоната, където паркират автобусите на отборите. Тя е отворена, основно на финалите (по-рядко и на стартовете);

>>> Може да подкрепяте колоездачите, да аплодирате, викате, свиркате...

>>> Не излизайте на шосето, а ако все пак сте го направили, се изтеглете по-рано, а не в последния момент преди преминаването на колоната, защото може да застрашите колоездачите;

>>> Не оставяйте да висят торбички, презрамки на раници, фотоапарати и т.н., защото в тях може да се закачи някой колоездач или мотоциклетист от организаторите;

>>> Не пресичайте шосето, освен ако не сте се уверили, че няма колоездачи, които да идват с висока скорост. Винаги слушайте наставленията на стюардите (на стартовете и финалите).

>>> Не потупвайте, побутвайте и въобще не се опитвайте да докоснете преминаващите състезатели или велосипедите им;

>>> Не опитвайте да вземете бидон (бутилката за вода) от някой състезател - нито от кошничката на велосипеда, нито от устата или ръката му след финала. Много често след етапа състезателите са още под влияние на адреналин или раздразнени и реакциите им са по-изострени. Попитайте и тогава имате голям шанс да се сдобиете с бидон или друг сувенир;

>>> Ако сте в зоната с паркингите на автобусите НЕ ходете по средата на шосето и се оглеждайте за колоездачи, които се отправят към автобусите на своя отбор.

Къде край трасето може да се гледа състезанието

I етап:

Стария град в Несебър: включително входа и покрай двете църкви; там е неутралната зона и колоездачите ще минават бавно, така че може да бъдат видени в непосредствена близост.

Бургас: ул. 24-ти черноморски полк, до Морската градина; бул. Демокрация (оттам колоната ще мине два пъти), бул. "Иван Вазов" (отново два пъти), край ст.“Черноморец” (два пъти).

Созопол: Ще има около 22-километрова обиколка около града. Едно от най-добрите места за гледане е Шофьорският плаж, където колоездачите ще бъдат в непосредствена близост. Ще може да се гледа още в кк "Дюни", близо до нос Агалина, в центъра на Созопол - покрай стадиона и по ул.“Републиканска”, над пристанището, покрай плаж “Златна Рибка”.

II етап

Стартът е извън Бургас, след което колоната минава през Айтос (ул.“Славянска”), Карнобат (ул. “Москва”), Сливен (“Бургаско шосе”, ул.“Братя Миладинови”, бул. “Цар Симеон” и ул. Димитър Пехливанов-Добрович”). Проход “Вратник”, Лясковец (по бул. “Христо Ботев”, ул. “Манастирска”, покрай стадиона и се започва изкачване към Лясковски манастир). Село Шереметя към Велико Търново (влиза се през ж.к. “Света гора”, ул. Теодосий Търновски”, ул. “Димитър Найденов”, ул. “Сливница”, под Балдуиновата кула, ул. Свети Климент Охридски”, покрай парк „Мини България“, пл.“Цар Асен I”, ул.“Никола Пиколо”, ул. “Стефан Стамболов”, финал на бул. “Васил Левски” пред Театъра).

III етап

Пловдив - неутрален старт на пл.„Централен“, после през тунела под Античния театър. Пазарджик (ул. “Пловдивска”, ул. “Генерал Гурко”, бул. “България”, ул. “Христо Касабвелев”). Долна Баня (ул. “Търговска”), Боровец-Самоков (ул. “Цар Борис III”, бул. “Искър”, ул. “Софийско шосе”). Язовир Искър-Кокаляне (“Самоковско шосе”), Панчарево (“Самоковско шосе”), София - по “Цариградско шосе” и финал пред старата сграда на Парламента.