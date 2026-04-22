"Евроспорт" ще излъчи 15 ч. на живо от "Джирото" в България

След малко повече от две седмици България ще приеме едно от най-престижните събития в световния спорт - колоездачната Обиколка на Италия. Откриващите три етапа от "Джирото" през 2026 г. ще се проведат от 8 до 10 май на наша територия, като колоната ще прекоси страната от изток на запад. В първия ден в петък ще бъде даден стартът със 156-километров етап от Несебър до Бургас. Следват отсечките Бургас - Велико Търново (220 км) в събота и Пловдив - София (174 км) в неделя.

В този период България ще попадне във фокуса на внимание за милиони фенове по цял свят благодарение на цялостното телевизионно и дигитално отразяване на втората най-значима надпревара в колоезденето. По традиция състезанието ще се излъчва в ТВ каналите на "Евроспорт" и в стрийминг платформата HBО Max.

Телевизионното покритие на "Джиро д`Италия", която ще приключи с 21-вия етап на 31 май в Рим, ще включва общо 107 ч. живо излъчване по "Евроспорт 1" и HBO Max. Българските етапи ще бъдат предавани от старта до финала с почти 15 ч. на живо по "Евроспорт 1" и с множество повторения по "Евроспорт 2". Всеки от трите етапа у нас ще има 30-минутно студийно предаване след финала. На 8 май откриващият етап ще започне в 13:30 ч., а в следващите два дни - съответно в 11:45 ч. и 13:00 ч.

Зрителите ще получат експертни анализи от водещи международни коментатори и бивши шампиони, сред които легендите Алберто Контадор, Роби Макюън и Йенс Фойгт. Българското покритие ще включва и местен коментаторски екип, съставен от журналистите Житомир Пенаков и Симеон Кичуков и две емблематични имена за колоезденето у нас - 6-кратния национален шампион и участник на олимпийските игри в Лондон 2012 Данаил Петров и бившия състезател и настоящ съдия, производител на велосипеди и организатор на състезания Любослав Венков.

ТВ ПРАВА

Същевременно компанията майка "Уорнър Брос Дискавъри" (WBD) обяви дългосрочното подновяване на своите ексклузивни права за излъчване в Европа и САЩ на "Джиро д`Италия" и останалите големи италиански шосейни колоездачни състезания. Новото споразумение между WBD и RCS Sport е до 2029 г. и удължава сътрудничеството между двете страни на над 30 години, след като "Евроспорт" за първи път излъчи надпреварата на Стария континент през 1998 г.

"Колоезденето е в сърцето на нашето мултиспортно съдържание на живо и никой не отразява този спорт така, както ние - чрез несравнимо покритие на състезанията и разказване на историите на състезателите - коментира Троян Пайо, старши вицепрезидент в WBD Sports Europe. - С богато наследство в колоезденето, обхващащо десетилетия, ние сме признати като дома на колоезденето и предпочитаното място за най-големите събития в спорта, включително "Джиро д`Италия". С удължаването на правата ни за излъчване на това и редица други водещи италиански състезания, ние подчертаваме ангажимента си към дългосрочното развитие на спорта."

Освен Обиколката на Италия за мъже, "Евроспорт" и HBO Max ще продължат да излъчват и "Джирото" за жени, както и още дузина елитни велонадпревари в Италия и Близкия изток: "Джиро Next Gen", "Джиро д'Абруцо", "Страде Бианке" за мъже и за жени, "Тирено Адриатико", Милано-Санремо за мъже и за жени, Милано-Торино, "Ил Ломбардия", "Гран Пиемонте" и Обиколката на ОАЕ за мъже и за жени.