България смая света покрай "Джиро д`Италия"

Фейсбук/Евроспорт Над половин милион българи излязоха по трасето през трите дни, за да приветстват едно от най-големите колоездачни състезания в света

Големият старт ("Гранде партенца") на 109-ата колоездачна Обиколка на Италия показа България в изключително позитивна светлина пред света. Трите първи етапа на "Джиро д`Италия" на наша територия изненадаха дори самите организатори на едно от най-големите спортни събития на планетата. Перфектна организация, отлични условия, всенароден ентусиазъм и оригинални хрумвания бяха отличителните черти на "българската" част от обиколката.

"Стартирали сме от много места, но тук видяхме невероятен брой ентусиазирани хора. Те ни подкрепяха навсякъде, всички състезатели и нас - организаторите. Сега вече летвата е вдигната невероятно високо, благодарение на България - заяви изп.-директор на "Джиро д`Италия" Паоло Белино. - Хората в тази страна са толкова щастливи, толкова подкрепящи - такова нещо не се е случвало никога преди това. Шокирани бяхме от този толкова голям и неочакван от нас ентусиазъм. Тук атмосферата е най-добрата, която сме преживявали на "Джирото", розовият цвят е навсякъде".

Според Белино само на финала в София, която стана едва 13-ата столица, посрещнала етап в 109-годишната Обиколка на Италия, е имало около 100 000 зрители. Много по-голям брой съобщи столичният кмет Васил Терзиев, според когото по улиците са излезли 250 000 души. Отчитайки ентусиазма и кадрите от ТВ излъчванията, общият брой на хората, които в трите дни бяха край трасето и в стартиращите и финални градове на етапите - Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, се оценява на над 500 000. Това е невероятен брой посетители на каквото и да е спортно състезание в България.

А всички тези хора, както и общините, през които преминаваше колоездачната колона направиха всичко възможно, за да се спрат телевизионните камери върху тях.

"Това, което видяхме по телевизията е невероятно", заяви Паоло Белино и наистина беше така. Не става дума само за отличното телевизионно излъчване, което запозна целия свят с красотите на България - нещо, което нито една реклама не може да направи сама.

Същевременно общините организираха фензони, концерти, фестивали и всякакви забавления за жители и гости. А народното творчество се развихри в пълна степен - организации, дружества и отделни фенове се надпреварваха да покажат нещо оригинално, а всички приумици стигнаха до ТВ зрители в 200 държави.

В Бургас, например, камерите от вертолета уловиха огромния велосипед, изобразен от възпитаниците на спортното училище, които бяха тренирали няколко седмици, за да се получи всичко както трябва:

Режисьорите обърнаха специално внимание на обърнатата къща край Черноморец:

Светът видя и откъде тръгва теснолинейката Септември-Добринище:

🚂 La locomotora del C̶a̶r̶c̶h̶i̶ Plovdiv



📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/uSUp8QWeIM — Giro d'Italia (@giroditalia) 10 май 2026 г.

А също така и кой е новият шампион по футбол на България:

Феновете бяха навсякъде - дори и по планинските чукари:

💙 Sorry Diego but you've missed this GPM clearly....



La Cima Coppi is won by these fans. 🏔️



📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/Bf4gHGLjqk — Giro d'Italia (@giroditalia) 10 май 2026 г.

Постарали се бяха и от Софийската опера и балет, които изнесоха балетно минипредставление за преминаващите колоездачи от откритата сцена на Панчеревското езеро:

Имаше и сватба:

Дори и цял римски легион:

А както каза и директорът на "Джирото" - цяла България бе в розово:

Il #GirodItalia, the best place to discover the Bulgarian wildlife 🦩



📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/4uazWpkKMG — Giro d'Italia (@giroditalia) 9 май 2026 г.

И трябва да се отбележи, че навсякъде хората край трасето спазваха напълно правилата за поведение на феновете по време на колоездачни надпревари. Никъде нямаше самоволни "изпълнения", излизания на трасето (е, с изключение на една изпусната болонка, която залая колоната), пречещи на колоездачите хора, за което българските организатори получиха специални поздравления от италианските.

Затова едва ли може да се приемат само като куртоазия думите на Паоло Белино, който заяви: "Защо не Джирото да се завърне в България. България е готова за професионално състезание. Всичко беше абсолютно перфектно".