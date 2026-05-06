"Берое" загази много пред БФС и ФИФА

СПОРТАЛ Преди няколко дни треньорът на "Берое" Хосу Урибе (на преден план) обяви, че спасяването на отбора от изпадане ще е равносилно на шампионска титла, но в крайна сметка клубът може да се окаже извън Първа лига не по спортен, а по административен път.

"Берое" се намира в критична ситуация и пред БФС, и пред ФИФА, въпреки че живна в последните седмици и дори има реален шанс да се спаси от изпадане. Старозагорският клуб все пак може да се окаже извън Първа лига, но по служебен път, тъй като е реално застрашен да не получи лиценз за сезон 2026/27.

По информация на "Спортал" Лицензионната комисия към БФС би трябвало да обяви в петък, че "Берое" не изпълнява критериите за необходимото разрешение за елитната ни дивизия. След това ръководството на клуба има право да обжалва и да опита да осигури нужните документи. Но положението е много тежко, тъй като има натрупани големи дългове.

Картината за "Берое" става още по-мрачна, тъй като се оказа, че на 30 април от ФИФА са наложили нова забрана за трансфери. Тя е за следващите 3 трансферни периода, т. е. до летния през 2027 г. включително, и е заради задължение към бивш футболист. Старозагорци вече имат една такава забрана, наложена на 20 март, също за 3 трансферни прозореца. Тя до момента не е вдигната, което означава, че дългът не е изплатен.

За "Берое" тези санкции от ФИФА станаха почти ежедневие при управлението на сегашния собственик на клуба Ернан Банато, като до момента той някак успяваше да реши проблемните ситуации, макар и понякога в последния момент.

ОЩЕ ЕДИН КЛУБ ОТ ПЪРВА ЛИГА Е С НАКАЗАНИЕ ОТ ФИФА

Идентична санкция за следващите 3 трансферни периода получи и "Монтана". От световната футболна асоциация са привели наказанието в сила на 29 април. Така опашкарят в класирането става вторият клуб от Първа лига след "Берое", който е със забрана да осъществява трансфери, както и четвъртият в България. Другите два с действащи забрани от ФИФА са четвъртодивизионният "Верея" (с общо 3 наказания) и "Ловеч", който на 5 март бе изваден от състава на Северозападна Трета лига след доброволен отказ и не е ясно дали изобщо ще стартира следващия сезон в по-долната дивизия.