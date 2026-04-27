ЦСКА настоя да бъдат сменени реферите на реванша с "Лудогорец"

Ръководството на ЦСКА се възмути кои рефери получиха наряд за реванша с "Лудогорец" от 1/2-финалите за Купата на България и настоя целия съдийски състав да бъде сменен.

Снощи от Съдийската комисия към БФС обявиха, че главен рефер на мача ще бъде Георги Давидов с асистенти Даниел Ников и Никифор Велков, отговорник за VAR ще е Волен Чинков, а негов помощник ще бъде Венцислав Митрев.

Това предизвика остра реакция от ЦСКА, откъдето вече бяха настояли на два пъти Давидов да не ръководи повече мачове на отбора. Първият път бе след "Берое" - ЦСКА (0:2) на 8 март м.г., когато "червените" претендираха, че Лумбард Делова е получил пресилен червен картон, а Тибо Вион е получил несъществуващ жълт, заради който пропуска следващ важен мач. Въпреки това Съдийската комисия отново назначава Давидов на мач на ЦСКА - срещу "Славия" на 30 август също м.г. Двубоят завършва 2:2, като тогава недоволството е за червения картон на Джеймс Ето'о.

"Всичко това, заедно с редица други скандални моменти от кариерата на Давидов, безспорно поставят под въпрос способността му да ръководи важни мачове с висок залог и огромен обществен интерес - какъвто е предстоящият полуфинал срещу "Лудогорец". Основателни съмнения възникват и относно назначението на Волен Чинков за отговорник за системата VAR предвид трайната тенденция за налагане на млади и перспективни съдии на важни мачове от началото на настоящия сезон. Не на последно място буди недоумение и поставянето на друг известен "герой" за отговорник на AVAR - Венцислав Митрев, замесен пряко в един от най-скандалните моменти от началото на настоящия сезон именно като част от екипа на системата за видеоповторения (б.ред. - при зачитането на гол на "Славия" след пас с две ръце в мача срещу "Локомотив 1929", Сф). На фона на всичко това сме скандализирани от назначението на подобна реферска бригада за най-важния мач на клуба ни от началото на сезона", написаха от ЦСКА.

Настоява се нарядът да бъде сменен и да бъдат назначени "некомпрометирани рефери от младата вълна", за да бъде гарантиран феърплеят в предстоящия реванш.

"В противен случай ще бъдем принудени да приемем, че Съдийската комисия не прилага обективен критерий при назначенията, за да обслужи нечии интереси", казват още от ЦСКА.

До момента няма коментар и реакция от страна на БФС и Съдийската комисия.