"Берое" остана без публика заради улучения рефер

БФС наложи глоби за над 4100 евро на "Левски" и ЦСКА след последното дерби помежду им през сезона

Днес, 18:50
Моментът, в който хвърлена бутилка вода удря странично главния рефер Денислав Сталев, а един от стюардите се опитва да го предпази след мача "Берое" - "Септември".
Диема спорт/стопкадър
Борещият се за оставането си по административен и спортен път в Първа лига "Берое" бе санкциониран тежко заради хулиганските прояви след снощното домакинство срещу "Септември" (Сф), загубено от старозагорци с 0:1. След края на мача част от феновете бяха афектирани от резултата и започнаха да чупят седалки и да хвърлят предмети към терена, след като нарочиха главния рефер Денислав Сталев за виновник за загубата. В един момент съдията дори бе ударен с бутилка на прибиране към съблекалните.

Днес Дисциплинарната комисия към БФС излезе със сурови наказания за старозагорския клуб заради случилото се. Най-тежката санкция е "лишаване от домакинство за 1 среща", именно заради въпросния хвърлен предмет с последствие. Това наказание обаче е заменено със забрана за игра пред публика. Това означава, че ако "Берое" остане на 13-ото място след изиграването на последния кръг в тази група в петък, то ще домакинства пред празни трибуни баража на 28 май за място в Първа лига срещу втория във Втора лига ("Янтра" или "Фратрия").

Паричната санкция за "Берое" за снощния мач също е тежка - общо 8589.70 евро. Това е и най-тежкото сумарно наказание след изминалия кръг. Най-голяма, естествено, е глобата за улучения съдия - 2045.17. Има глоба от 1533.88 евро за хвърлени опасни за здравето предмети, други четири са за по 1022.58 евро (за използване на факли довели до двукратно спиране на играта; за използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката; за навлизане на публика на пистата след края на срещата и за неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща). В добавка има 766.94 евро за обидни и нецензурни скандирания, както и 153.39 евро за нерегламентирано използване на факли.

Всичко това е допълнителен тежък удар върху "Берое", който в момента обжалва пред БФС отказа да бъде издаден лиценз за клуба за Първа лига за сезон 2026/27 заради неизпълнени финансови критерии.

Дисциплинарната комисия също така наложи много глоби на "Левски" и ЦСКА след последното дерби между двата отбора за сезона на 16 май, спечелено от "сините" с 2:0. Общата санкция за двата клуба е 4141.46 евро. По-голямата част е за "Левски" - 2965.49 евро (1022.58 за хвърлени предмети, 766.94 за обидни скандирания, 511.29 за използване на факли и димки довели до спиране на играта, 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки). За пореден път наставленията на треньора Хулио Веласкес са се проточили и отборът на "Левски" е закъснял за началото на второто полувреме на срещата, което е довело до глоба от 511.29 евро. Така само заради дългите разбори на испанеца глобата за клуба от началото на сезона стигна до над 5700 евро.

ЦСКА пък е санкциониран общо с 1175.97 евро (766.94 за нецензурни скандирания, 255.64 за хвърлен предмет и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки). Отделно ЦСКА е задължен да възстанови щетите, нанесени от "червената" агитка на националния стадион "Васил Левски".

