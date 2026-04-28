БФС смени реферите за реванша утре под натиска на ЦСКА

Съдийската комисия създаде опасен прецедент, отменяйки своя първоначален наряд

Днес, 11:10
Геро Писков научи днес, че върху него ще падне отговорността да ръководи утрешния реванш между ЦСКА и "Лудогорец" от 1/2-финалите за Купата на България.

Съдийската комисия към БФС реши да смени всички рефери за утрешния реванш от 1/2-финалите за Купата на България ЦСКА - "Лудогорец", след като от столичния клуб настояха за това с протестна декларация.

Първоначално за главен рефер беше назначен Георги Давидов с асистенти Даниел Ников и Никифор Велков. Като отговорник за VAR бе сложен Волен Чинков, а негов помощник трябваше да е Венцислав Митрев.

От ЦСКА обаче обясниха, че вече два пъти са искали Давидов повече да не свири мачове на отбора, а и се усъмниха в Чинков и Митрев. Феновете на отбора пък наляха масло в огъня и заявиха в своя си декларация, че Давидов е в доста добри отношения с изпълнителния директор на "Лудогорец" Ангел Петричев, а майката на помощникa Венцислав Митрев била съученичка на спортния директор на разградския клуб Георги Караманджуков.

Днес Съдийската комисия обяви, че променя целия наряд. Главен рефер ще е Геро Писков, асистенти ще са му Мартин Венев и Иво Колев. За VAR ще отговаря Васил Минев с помощник Кристиян Колев.

По този начин претенциите на ЦСКА са удовлетворени и това ще свали до известна степен напрежението преди важния мач. В същото време обаче се създава опасен прецедент, на който в бъдеще може да се позоват други клубове от Първа лига, които не са доволни кой рефер им е пратен от Съдийската комисия. Съответно, ако БФС не реагира на евентуални подобни претенции, ще има обвинения за различен критерий спрямо клубовете.

Иначе двата отбора са пределно концентрирани преди предстоящия реванш, който ще се играе утре от 19:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Както е известно, ЦСКА спечели първия мач с 2:1 като гост в Разград.

В "Лудогорец" няма да разчитат на двама контузени - защитникът Едвин Куртулуш и крилото Кайо Видал. В ЦСКА пък след изтърпени наказания за картони се завръщат Бруно Жордао и Анжело Мартино.

