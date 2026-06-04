БФС даде професионален лиценз на "Берое"

Фейсбук/Стадион Берое Стадионът в Стара Загора и през следващия сезон ще посреща мачове от професионалния футбол, но от Втора лига.

"Берое" официално е спасен и ще играе в професионалния футбол през следващия сезон. Днес Апелативната комисия към БФС излезе с решение по жалбата на старозагорския клуб относно първоначалния отказ от 8 май за издаване на лиценз за сезон 2026/27. Междувременно от "Берое" бяха погасили спешните задължения, които бяха проблем за лицензирането и това оказа влияние върху окончателното становище.

Така отборът ще може да започне новия сезон във Втора лига, но бе предупреден от футболния съюз, че трябва да спазва строго регламентите за лицензиране, т.е. да е изряден в плащанията си, най-вече към държавните институции.

По всяка вероятност аржентинецът Ернан Банато ще остане собственик на клуба, но по неофициална информация се е съгласил да предостави половината от акциите си на Община Стара Загора. Кметът Живко Тодоров от своя страна вече неколкократно се ангажира, че ще съдейства за финансова помощ за клуба от страна на местни бизнесмени, за да бъде осигурен бюджетът.

Тепърва обаче ще се оформя съставът, тъй като играчите започнаха да напускат след отпадането от Първа лига. Първи си тръгнаха Давид Валверде и Стефан Гаврилов. Не е ясно колко от чуждестранните футболисти ще останат, а те са мнозинство в "Берое". Във втора дивизия има ограчение за чужденци, но само за такива без паспорти от ЕС - до петима.

ЛИЦЕНЗИ ПОД УСЛОВИЕ

Лизензионната комисия към БФС излезе с решения и по други висящи случаи. Прави впечатление, че новият член на Първа лига "Дунав от Русе" е получил условен лиценз, тъй като има нередност в част от документите си.

Задържалият се в елита "Септември", чийто случай бе отложен, е получил редовен лиценз за Първа лига, но отново е заявил за домакинстване стадион "Васил Левски". Тепърва ще се решава дали част от мачовете ще се играят на терена на клуба в Драгалевци.

Втородивизионният "Пирин", който в последните години е съпътстван от финансови проблеми и честа смяна на собствениците, е с условен лиценз за Втора лига поради наличие на разсрочени задължения към НАП.