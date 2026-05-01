ЦСКА ще се раздели с над 6500 евро след успеха над "Лудогорец"

БГНЕС Феновете на ЦСКА подкрепяха горещо отбора си срещу "Лудогорец", но клубът ще трябва да понесе сериозна санкция заради това.

ЦСКА ще трябва да плати много сериозна глоба от над 6500 евро след реванша с "Лудогорец" от 1/2-финалите за Купата на България. Точният размер на санкцията е 6544.54 евро. Сред наказанията, наложени днес от Дисциплинарната комисия към БФС, изпъква това от 2556.46 евро за "неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата".

Останалите са 1533.88 евро за възпламеняване на заря, 1022.58 за възпламеняване на бомбичка на пистата, 766.94 за обидни скандирания, 511.29 евро за хвърлен предмет и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки. Отделно помощникът на треньора Христо Янев - Калоян Генов, е с наказание от три мача за получен червен картон за обиди на длъжностни лица. Заедно с това той ще трябва да плати и 1022.58 евро. Тази санкция на Генов подлежи на обжалване.

"Лудогорец" е глобен значително по-леко - 511.29 евро за закъснение от началото на второто полувреме на срещата, което е заради по-дългия разбор на почивката на треньора Пер-Матиас Хьогмо.

От другия реванш от 1/2-финалите между "Локомотив" (Пд) и "Арда" са наложени глоби само на пловдивчани. Те са за 2198.56 евро (1533.88 за възпламеняване на фойерверки, 511.29 за използване на факли и димки довели до спиране на играта и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки).