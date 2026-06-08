ЦСКА ще стартира сезона с трудно столично дерби

Носителят на Купата на България ЦСКА ще има най-труден старт на сезон 2026/27 от претендентите за титлата. "Червените" ще започнат в I кръг с гостуване срещу традиционно неудобния съперник "Славия". Стартът на шампиона "Левски" пък е наглед лесен - срещу новия член на елита "Дунав от Русе".

За втори пореден сезон кръговете и мачовете в тях бяха определени чрез специализиран софтуер на GotSport. Той взе предвид изискването участниците в евротурнирите "Левски", ЦСКА, "ЦСКА 1948" и "Лудогорец" не могат да се срещнат в първите седем кръга заради ангажиментите им в Европа. Също така седем дербита не могат да се засичат в един и същи кръг: "Левски" - ЦСКА, "Лудогорец" - "Левски", ЦСКА - "Лудогорец", ЦСКА - "ЦСКА 1948", "Ботев" (Пд) - "Локомотив" (Пд), "Спартак 1918" (Вн) - "Черно море".

Редовният сезон ще е от 26 кръга, след което първенството се разделя на три подгрупи: 1-4 място, 5-8 място и 9-14 място. Изпада директно последният, а двата отбора пред него играят баражи срещу втория и третия от Втора лига.

Сезонът в Първа лига започва от уикенда 18-19 юли.

ПРОГРАМА ЗА I КРЪГ В ПЪРВА ЛИГА, СЕЗОН 2026/27

"Ботев" (Пд) - "Локомотив 1929" (Сф)

"Ботев" (Вр) - "Черно море"

"Спартак 1918" (ВН) - "ЦСКА 1948"

"Левски" - "Дунав от Русе"

"Лудогорец" - "Локомотив" (Пд)

"Септември" - "Арда"

"Славия" - ЦСКА

ПРОМЕНИ В ПЪРВА ЛИГА

От предстоящия сезон 2026/27 влизат в сила нови промени в наредбата на БФС за първенството в Първа лига. Всеки клуб ще бъде длъжен да запише в тимовия си лист минимум петима български футболисти. От тях трябва да има поне един футболист на възраст до 23 години (роден след 1 януари 2003 г.), който не само да започне като титуляр, но и да остане на терена за поне едно полувреме.

Клубовете отново ще имат възможност да не спазват правилото за минимален брой българи, но компенсацията вече се увеличава от 200 000 на 300 000 евро, платими на две вноски. Дори при заплащане на тази сума, задължението за участие на футболист до 23-годишна възраст в титулярния състав остава в сила. През изминалия сезон 2025/26 пет клуба се отказаха са спазват правилото за задължителен брой българи и платиха санкцията - "Лудогорец", ЦСКА, "ЦСКА 1948", "Берое" и "Ботев" (Пд).

През новия сезон се увеличава максималният брой на футболистите извън Европейския съюз, които могат да бъдат използвани в мачовете от Първа лига. Те вече няма да са седем, а осем. Клубовете обаче ще трябва да заплатят преди началото на първенството специална такса за шестия, седмия и осмия футболист извън ЕС в размер на 25 000 евро на състезател.

Промени ще има и във Втора лига. Отново само победителят ще влиза директно в елитната дивизия, а вторият и третият в крайното класиране ще играят баражи с 12-ия и 13-ия от Първа лига.

Втората ни дивизия ще бъде рязко съкратена. Отборите от 14-о до 20-о място включително ще изпадат директно в съответните Трети лиги. Този, който е на 13-ото място ще играе бараж между шампионите на Северозападна и Североизточна Трета лига. Директна квота за Втора лига ще получат победителите от Югозападна и Югоизточна Трета лига.

На днешната церемония беше представено и новото лого на БФС. "Тя е създадена като символ на модернизацията и развитието на футбола у нас и отразява стремежа на централата да изгради по-силна връзка с футболната общност, да постави развитието на младите таланти във фокуса на своята работа и да създаде устойчива основа за бъдещите поколения. Логото е изградено върху шестоъгълна форма, вдъхновена от класическата футболна топка - универсален символ на играта. В неговия център са интегрирани инициалите БФС, а цветовете на българския трибагреник подчертават националната принадлежност и мисията на организацията", обясниха от футболния съюз.