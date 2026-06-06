Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БФС извади окончателно от Първа лига рефера на "Лудогорец" - ЦСКА

Други трима рефери липсват и от ранглистата за втора дивизия, но пък Георги Кабаков пак е реабилитиран

Днес, 16:26
Двубоят между "Лудогорец" и ЦСКА на 25 май беше последният за Стоян Арсов (в средата) в Първа лига поне за един сезон напред.
Лудогорец
Двубоят между "Лудогорец" и ЦСКА на 25 май беше последният за Стоян Арсов (в средата) в Първа лига поне за един сезон напред.

Фрапантна грешка на дербито "Лудогорец" - ЦСКА (1:0) на 25 май, видяна от цяла България, струва скъпо на футболния рефер Стоян Арсов. Днес стана ясно, че Съдийската комисия към БФС го е извадила от нарядите в Първа лига за сезон 2026/27.

Първоначално правата на Арсов бяха спрени веднага след мача до окончателно решение, а сега то излезе и не е в полза на съдията. Прегрешението му бе, че не отсъди дузпа за ЦСКА в 61-ата минута и не показа червен картон на израелския защитник на "Лудогорец" Идан Нахмиас за брутално влизане в бутонки в гърдите на голмайстора на "червените" Леандро Годой.

Тогава бяха спрени правата и на VAR-рефера в мача Васил Минев, но той сега е включен в списъка на ръководещите съдии в Първа лига за следващия сезон. Арсов все пак остава в професионалния футбол и ще получава наряди за Втора лига.

И в двете ранглисти обаче липсват други трима рефери - Георги Гинчев, Красен Георгиев и Валентин Железов. Ясна е причината само за последния, тъй като Железов е навършил пределната възраст за рефериране.

В списъка на реферите в Първа лига е върнат водещият ни международен рефер Георги Кабаков. Той е реабилитиран за втори път в рамките на 7 месеца, след като през изминалия сезон допусна две много груби грешки и бе наказан за тях - като VAR рефер на мача от XI кръг на Първа лига "Славия" - "Локомотив 1929" (Сф) (2:0) на 3 октомври м.г. той не реагира, след като Мартин Георгиев от "белите" асистира с две ръце за гола на съотборника си Емил Стоев. Тогава Кабаков бе върнат в нарядите след около месец. В двубоя от XXVIII кръг "Берое" - ЦСКА (0:3) пък той не обърна внимание на главния рефер Тодор Киров за нарушения на Адриан Лапеня (ЦСКА) - събаряне на откъсващ се сам съперник и игра с ръка в наказателното поле. За втория мач лично президентът на БФС Георги Иванов се намеси и нареди на Съдийската комисия да извади Кабаков от наряди до края на сезона.

В ранглистата за Първа лига има и един нов съдия - Антонио Антов, който вече записа дебют в елита в края на изминалия сезон.

Въпреки указанията на УЕФА и ФИФА да се интегрират все повече жени в съдийството в мъжкия футбол, в ранглистата за Първа лига сред ръководещите е само Христиана Гутева. Във втора дивизия пък е само Кристина Георгиева.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Съдийска комисия, БФС, футболно съдийство

Още новини по темата

БФС даде професионален лиценз на "Берое"
04 Юни 2026

БФС наказа сурово реферите за скандално подмината дузпа за ЦСКА
26 Май 2026

"Берое" остана без публика заради улучения рефер
19 Май 2026

БФС не видя расизъм на прекъснатия мач "Черно море" - "Ботев" (Пд)
15 Май 2026

15 от 16 клуба в Първа лига поискаха ултимативно нов договор за ТВ права
14 Май 2026

Местни бизнесмени ще спасяват лиценза на "Берое"
13 Май 2026

БФС наложи глоби почти само на "Левски"
12 Май 2026

БФС отказа лиценз на "Берое" за Първа лига
08 Май 2026

"Берое" загази много пред БФС и ФИФА
07 Май 2026

Дългите разбори на Хулио Веласкес донесоха на "Левски" две глоби за един мач
05 Май 2026

ЦСКА ще се раздели с над 6500 евро след успеха над "Лудогорец"
01 Май 2026

БФС смени реферите за реванша утре под натиска на ЦСКА
28 Апр. 2026

ЦСКА настоя да бъдат сменени реферите на реванша с "Лудогорец"
27 Апр. 2026

Шефът на УЕФА: И аз нищо не разбирам от съдийските решения
24 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса