БФС извади окончателно от Първа лига рефера на "Лудогорец" - ЦСКА

Лудогорец Двубоят между "Лудогорец" и ЦСКА на 25 май беше последният за Стоян Арсов (в средата) в Първа лига поне за един сезон напред.

Фрапантна грешка на дербито "Лудогорец" - ЦСКА (1:0) на 25 май, видяна от цяла България, струва скъпо на футболния рефер Стоян Арсов. Днес стана ясно, че Съдийската комисия към БФС го е извадила от нарядите в Първа лига за сезон 2026/27.

Първоначално правата на Арсов бяха спрени веднага след мача до окончателно решение, а сега то излезе и не е в полза на съдията. Прегрешението му бе, че не отсъди дузпа за ЦСКА в 61-ата минута и не показа червен картон на израелския защитник на "Лудогорец" Идан Нахмиас за брутално влизане в бутонки в гърдите на голмайстора на "червените" Леандро Годой.

Тогава бяха спрени правата и на VAR-рефера в мача Васил Минев, но той сега е включен в списъка на ръководещите съдии в Първа лига за следващия сезон. Арсов все пак остава в професионалния футбол и ще получава наряди за Втора лига.

И в двете ранглисти обаче липсват други трима рефери - Георги Гинчев, Красен Георгиев и Валентин Железов. Ясна е причината само за последния, тъй като Железов е навършил пределната възраст за рефериране.

В списъка на реферите в Първа лига е върнат водещият ни международен рефер Георги Кабаков. Той е реабилитиран за втори път в рамките на 7 месеца, след като през изминалия сезон допусна две много груби грешки и бе наказан за тях - като VAR рефер на мача от XI кръг на Първа лига "Славия" - "Локомотив 1929" (Сф) (2:0) на 3 октомври м.г. той не реагира, след като Мартин Георгиев от "белите" асистира с две ръце за гола на съотборника си Емил Стоев. Тогава Кабаков бе върнат в нарядите след около месец. В двубоя от XXVIII кръг "Берое" - ЦСКА (0:3) пък той не обърна внимание на главния рефер Тодор Киров за нарушения на Адриан Лапеня (ЦСКА) - събаряне на откъсващ се сам съперник и игра с ръка в наказателното поле. За втория мач лично президентът на БФС Георги Иванов се намеси и нареди на Съдийската комисия да извади Кабаков от наряди до края на сезона.

В ранглистата за Първа лига има и един нов съдия - Антонио Антов, който вече записа дебют в елита в края на изминалия сезон.

Въпреки указанията на УЕФА и ФИФА да се интегрират все повече жени в съдийството в мъжкия футбол, в ранглистата за Първа лига сред ръководещите е само Христиана Гутева. Във втора дивизия пък е само Кристина Георгиева.