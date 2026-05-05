Дългите разбори на Хулио Веласкес донесоха на "Левски" две глоби за един мач

Шампионският двубой с "ЦСКА 1948" коства на "сините" почти 6300 евро

05 Май 2026
Емоционалната подкрепа на феновете осигури на "Левски" страхотна атмосфера по време на съботния мач с "ЦСКА 1948", но и донесе голяма глоба за клуба.
Емоционалната подкрепа на феновете осигури на "Левски" страхотна атмосфера по време на съботния мач с "ЦСКА 1948", но и донесе голяма глоба за клуба.

В събота "Левски" успя да спечели първата си шампионска титла от 17 години насам след победа с 1:0 над "ЦСКА 1948", но това донесе и сериозна глоба за "сините". Днес Дисциплинарната комисия към БФС обяви, че налага санкции на клуба за общо 6288.89 евро.

От тях най-крупната (2556.46 евро) е за неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата, т.е. децата, които гонят топките. За отбелязване е, че треньорът на "Левски" Хулио Веласкес отново е прекалил с разборите в съблекалнята и е донесъл наведнъж две нови глоби от по 511.29 евро, или общо 1022.58 евро - за закъснение от началния час по програма на срещата и за закъснение от началото на второто полувреме на срещата. Така за клуба вече се събират глоби за над 5100 евро от началото на сезона само заради "треньорските" закъснения.

Останалите глоби за мача с "ЦСКА 1948" са 1533.88 евро за възпламеняване на заря, 1022.58 евро за обидни скандирания и 153.39 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.

Вече стана традиция "Ботев" и "Локомотив" да понасят сурови санкции след градско дерби помежду си. Така стана и след победата над "Локомотив" в неделя. По-голяма е глобата за "Ботев" - общо 3732.42 евро (1022.58 за използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката, 1022.58 за нецензурни скандирания, 511.29 за използване на факли и димки довели до спиране на играта, 511.29 за хвърлени факли на терена, 511.29 за хвърлени предмети и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки). Отделно Емерсон Родригес, който получи червен картон за удар срещу играч на "Локомотив", е наказан за 3 мача и глобен с 409.03 евро.

Санкциите за "Локомотив" пък са сумарно 2300.80 евро (1022.58 за възпламеняване на бомбички на пистата, 1022.58 за обидни скандирания и 255.64 за издигане на плакат с нецензурно съдържание.

При победата с 1:0 над "Лудогорец" в неделя пък двама играчи на ЦСКА получиха деветите си жълти картони от началото на сезона и са наказани за по два мача - Бруно Жордао и Анжело Мартино. Това означава, че те ще пропуснат двата мача срещу "ЦСКА 1948" за първенство - в петък на стадиона в Бистрица и на 13 май на ст. "Васил Левски".

Ключови думи:

Левски, Дисциплинарна комисия, БФС, Хулио Веласкес

