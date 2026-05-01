Веласкес предупреди "Левски" да няма еуфория утре

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес предупреди футболистите си и феновете да не прибързват с радостта преди да се изиграе утрешното домакинство срещу "ЦСКА 1948". Ако "сините" победят, ще спечелят първата си шампионска титла от 17 години насам.

"Отборът на "ЦСКА 1948" е втори и това не е плод на случайност. За българското първенство те определено имат добър състав, качествени футболисти и с възможност да се представят добре. Идват от възходяща линия по отношение на постигнати резултати. Със сигурност ще имат желание да ни затруднят. За да изиграем мача добре трябва да дадем най-доброто от себе си. Ако отговорността на мача ни натежи ще сме по-близо до това да загубим утрешния мач. Всеки един мач ми се иска играчите са с нож между зъбите. Нашата цел е да извадим най-доброто и да спечелим мача без значение дали ще играе този или онзи", каза Веласкес.

Последните му думи бяха свързани с поредните кадрови проблеми. За мача отпада контузеният колумбийски нападател Хуан Переа, а хърватският защитник Стипе Вуликич претърпя операция и е аут за оставащите срещи от този сезон. Все пак има и положителна новина - след 2-месечно лечение на травма в игра се завръща малийският нападател Мустафа Сангаре.

Веласкес също така призна: "Имаме много обединени, зрели момчета, което се вижда и се подобрява още повече с течение на времето. Именно затова давам толкова висока оценка на тези момчета от лятото насам. Конкретно в сегашния състав има играчи, които са повече на терена, други по-малко, но имат отборно мислене. На това се дължи невероятният сезон, който имаме. Имам изключителен късмет да съм треньор на този отбор."

Двубоят между "Левски" и "ЦСКА 1948" е утре от 19:00 ч. на стадион "Георги Аспарухов" и ще се предава пряко по Диема спорт. За главен рефер беше назначен Кристиян Колев.